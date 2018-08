5 erreurs à éviter durant l’installation d’un système de vidéosurveillance

Comme mesure préventive et dissuasive afin de protéger sa résidence ou son commerce, il est de plus en plus populaire d’installer un système de vidéosurveillance. La technologie est de plus en plus accessible et il est possible de faire une grande partie du travail soi-même, pourvu que l’on s’y connaisse un peu. Toutefois, il existe de nombreux pièges qu’il faut absolument éviter lors de l’installation d’un tel système.

Caractéristiques de l’installation

Quand on veut installer un système de vidéosurveillance, l’une des premières choses à faire est de déterminer à quel endroit seront placées les caméras. En plus d’aider à déterminer le nombre de caméras nécessaires pour le système, cette démarche contribue à s’assurer que chaque appareil sera positionné dans un endroit optimal. Ainsi, il faut tenir compte de l’angle, de la hauteur, des obstacles visuels et de l’éclairage naturel, mais également de la distance à respecter pour la détection de mouvement. Il faut aussi veiller à ne filmer que sa propriété et non les espaces publics.

Un autre élément important est de choisir un système adapté à l’environnement et au but de la vidéosurveillance. En effet, on n’utilise pas le même type de caméra à l’intérieur qu’à l’extérieur, étant donné qu’ils ne sont pas conçus de la même façon. Par exemple, l’utilisation d’une caméra de surveillance d’intérieur à l’extérieur pourrait créer de la condensation dans l’appareil.

Une autre erreur courante est d’essayer d’économiser, notamment en se procurant un système d’occasion ou de mauvaise qualité. Comme il est question de sécurité et de surveillance, il vaut mieux privilégier la qualité et la fiabilité en optant pour un système à la fine pointe de la technologie, et donc probablement un peu plus coûteux.

Des détails à ne pas négliger

La plupart des réseaux wifi ne comportent qu’une sécurisation de base et trop de gens ne se donnent même pas la peine de modifier leurs codes d’accès avec des mots de passe « forts ». Pourtant, il est essentiel d’utiliser un réseau sécurisé de façon adéquate, qu’on utilise des caméras de surveillance ou non. En ne prenant pas de mesures adéquates pour protéger leurs données, beaucoup de gens facilitent le travail des personnes mal intentionnées qui voudraient s’en emparer. Cela implique que ces personnes pourraient également accéder à un système de vidéosurveillance et l’utiliser à mauvais escient.

Enfin, ne pas se fier à un expert en système de vidéosurveillance pour procéder à son installation peut constituer une erreur importante. Les spécialistes connaissent tous les renseignements qui viennent d’être énoncés, et même plus. Ils peuvent donc agir à titre de simples conseillers par rapport au choix du système, à l’installation, au stockage des données ou à la sécurisation, comme ils peuvent effectuer l’installation complète du même système selon des normes rigoureuses en matière de sécurité.

Par conséquent, il est souvent bien de faire les choses soi-même, mais dans certaines situations, rien ne vaut le travail d’un expert qualifié. L’installation d’un système de caméras de surveillance n’est donc pas quelque chose qu’il faut prendre à la légère.