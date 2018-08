Entretien et réparation du système de freinage

Composantes cruciales pour assurer notre sécurité en voiture, les freins font sans contredit partie des pièces les plus importantes d’un véhicule. Vulnérables à l’usure, ils ne sont pas à négliger. Il faut les maintenir en bon état en tout temps afin de s’assurer que notre automobile est en mesure de freiner adéquatement et de prévenir l’usure prématurée des pièces.

Une usure prématurée est non seulement coûteuse, mais elle peut aussi mettre votre sécurité en péril, raison de plus de veiller à l’entretien et à la réparation de votre système de freinage lorsque c’est le temps.

Quand procéder à l’entretien et à la vérification de vos freins?

Plusieurs facteurs peuvent faire en sorte que vos freins se détériorent plus vite que prévu : la fréquence et l’intensité du freinage, l’accumulation de sel et de calcium favorisant la formation de corrosion dans les composantes, la qualité des pièces installées, etc.

Ainsi, ce n’est pas nécessairement le kilométrage qui détermine à quelle fréquence vous devriez les faire vérifier. En général, il est bon de procéder à un examen de ses freins à environ tous les 10 000 kilomètres ou encore deux fois par année. Au moment de la vérification, il est conseillé de démonter les pièces, de les nettoyer et de les lubrifier afin d’enlever les impuretés, maximiser leur fonctionnement et les empêcher de se coller contre la rouille.

Certains garages automobiles vont proposer le service d’inspection de freins à leurs clients, lors de leur changement d’huile. Ils effectueront une brève inspection visuelle pour s’assurer que les composantes clés, soit les disques, les plaquettes, les tambours et les garnitures, sont fonctionnelles. Si les composantes nécessitent d’être changées ou réparées, ils procéderont à la réparation nécessaire pour remettre votre automobile en bon état.

Les systèmes de freinage et leur entretien

Il existe deux types de systèmes de freins : les freins à disque et ceux à tambour. Tandis que ceux à disque sont normalement montés à l’avant du véhicule, ceux à tambour sont plutôt installés à l’arrière. Si vous avez des freins à disque aux roues arrière, il est conseillé de leur porter une attention particulière en raison de leur vulnérabilité à la rouille et du fait qu’ils peuvent bloquer plus facilement que les freins à tambour. Dans un tel cas, il est de mise de procéder à l’entretien de ces pièces deux fois par année, une fois à l’automne et une autre fois au printemps.

En effectuant les travaux d’entretien requis, vous devriez être en mesure de prolonger la durée de vie de vos freins, en plus d’augmenter votre sécurité.

En cas de doute sur l’état de vos freins, il est important de les faire vérifier le plus vite possible par un garagiste certifié afin de prévenir le risque d’accident.

Symptômes de freins usés