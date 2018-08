5 conseils pour un déménagement sans soucis

On ne le dira jamais assez : déménager est une grande source de stress, en particulier lorsqu’il s’agit d’un déménagement express, ce qui laisse bien peu de place à la préparation. Est-ce que ça se passera bien? Mes affaires vont-elles toutes arriver à destination intactes? Comment faire pour prévenir les pépins? Voilà bien des inquiétudes qui s’avèrent généralement infondées.

La clé de la réussite

Pour un déménagement réussi, il faut avant tout savoir bien s’organiser. C’est souvent une chose plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que des imprévus pourraient survenir. Néanmoins, mieux vaut se lever le jour venu en sachant comment les choses devraient se passer. Il est donc crucial de s’assurer que le nouveau logement sera libre au moment voulu. Il faut également s’assurer de réserver un camion ou des déménageurs pour transporter l’ensemble du mobilier du point A au point B. Et enfin, il faut être prêt à passer à l’action le plus tôt possible, puisqu’un déménagement peut durer toute une journée.

D’ailleurs, il est important de prévoir suffisamment d’eau et de rafraîchissements pour toutes les paires de bras qui viennent donner un coup de main, en particulier s’il s’agit d’une très chaude journée d’été. L’heure du repas est également un moment de la journée à considérer. Il faudra forcément s’arrêter à un moment ou un autre pour casser la croûte et refaire des forces. Pour aller plus vite, mieux vaut préparer un lunch ou savoir d’avance où manger.

Laisser faire les experts

L’un des meilleurs moyens de déménager rapidement, efficacement et sans tracas, c’est de faire appel à des déménageurs professionnels. Étant donné que ceux-ci sont habitués à transporter de lourdes charges d’un logement vers un camion, puis du camion vers un nouveau logement, ils pourront faire entrer boîtes et meubles dans le véhicule de transport avec beaucoup d’adresse et de minutie. De plus, ils possèdent des équipements qui facilitent leur travail, ce qui prévient les blessures. Ils s’assureront même de ne pas abîmer les planchers des logements où ils pénètreront.

Cela dit, avant de procéder au déménagement, il faut tout emballer dans des cartons. Cependant, c’est quelque chose qu’il est très difficile de faire à l’avance lorsqu’on doit effectuer un déménagement express et qu’on n’a que quelques jours pour se préparer. Heureusement, les déménageurs professionnels offrent généralement un service d’emballage et fournissent même le matériel d’emballage. Tout pourra donc être rangé et transporté avec le plus grand soin, même les objets les plus fragiles.

Pour ce qui est des meubles, certains sont souvent plus complexes que d’autres à déménager, car ils sont très lourds ou très volumineux, ce qui les rend difficiles à déplacer. Heureusement, ces meubles peuvent bien souvent être démontés puis remontés, même s’il s’agit d’une tâche délicate. Et les déménageurs professionnels sont formés pour cela. Il n’y a donc aucune inquiétude à avoir sur l’état des meubles lorsque le déménagement sera terminé.

En somme, le meilleur moyen de déménager en toute quiétude, c’est de prévoir au mieux chaque détail de la journée et d’engager des professionnels. Cela vous permettra d’avoir des gens sur qui compter, en plus de vous éviter de vous retrouver pris au dépourvu le moment venu.