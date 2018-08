Les particularités de la massothérapie gériatrique

Si les bienfaits de la massothérapie sont en général très reconnus, il n’en est pas de même de la massothérapie qui s’adresse spécifiquement aux personnes âgées. En effet, cette médecine complémentaire possède la particularité d’offrir bien plus qu’une sensation de bien-être aux aînés; elle améliore également leur santé et leur qualité de vie en ciblant des régions bien précises, qui sont personnalisées en fonction des besoins de chaque patient.

De plus en plus pratiquée dans les cliniques de massothérapie, cette branche de la médecine aide les patients à retrouver une meilleure forme physique. En effet, avec le temps, les problèmes de santé liés à la vieillesse se multiplient; problèmes de dos, troubles d’articulation, arthrite, etc. La massothérapie permet donc de traiter ces inconvénients, par l’entremise de différentes techniques pratiquées par un massothérapeute.

Sensation d’apaisement et de bien-être général

Mais le massage devient encore plus significatif pour les ainés en ce sens où il leur permet également de traiter des problèmes d’ordre cognitif, social et mental. En effet, avec le temps, le moral des personnes âgées tend à se détériorer, et ce, pour plusieurs raisons. Elles deviennent ainsi plus déprimées et ont tendance à s’isoler davantage. Le massage gériatrique apporte une sensation d’apaisement et de réconfort au patient, ce qui contribue à diminuer son sentiment d’anxiété et à améliorer son état psychologique.

Par ailleurs, en traitant différentes parties du corps et en s’attaquant à des douleurs musculaires, que le massothérapeute aura ciblées au préalable, lors d’une consultation avec son patient, le massothérapeute l’aide à mieux effectuer certains mouvements de la vie quotidienne, et donc à retrouver une plus grande autonomie et une vie sociale plus active. Cela a des répercussions sur l’humeur de la personne, mais également sur son estime de soi. En diminuant les inflammations des articulations et les tensions musculaires, le massage pour aînés permet également d’améliorer le sentiment de bien-être global de la personne âgée.

Des études ont notamment permis de relever les effets positifs de la massothérapie chez les individus de 50 ans et plus. Parce qu’il stimule la circulation sanguine, le massage pour aînés permet de réduire le risque de contracter des maladies cardio-vasculaires. Il aide également à la prévention de certaines maladies mentales telles que l’Alzheimer.

La différence avec le massage traditionnel

Proprement dit, le massage gériatrique ne varie pas énormément d’un traitement de massothérapie traditionnel. La différence se situe plutôt au niveau de la manière et de la délicatesse dont un patient est traité.

Conscients du fait qu’un corps vieillissant ne doit pas être disposé de la même manière sur une table à massage, les massothérapeutes traitent les patients seniors avec grand soin et sont très attentionnés au moment de pratiquer les manœuvres et de déplacer les corps. Quant aux massages, ils ont lieu à différents endroits et points de pression du corps, selon les préférences et la condition de chaque patient, avec une emphase particulière sur le dos, les pieds, les mains et les jambes. Les traitements peuvent être pratiqués sur une table ou encore dans un fauteuil roulant.

En somme, le massage pour ainés leur permet non seulement de soulager leurs maux, mais aussi de retrouver leur énergie et leur joie de vivre. Pour en savoir plus sur ce que le massage gériatrique peut faire pour vous, n’hésitez pas à contacter une clinique de massothérapie.