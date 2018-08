Groupe de soutien pour les proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire

La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) offrira dès le mois de septembre une session de six rencontres hebdomadaires pour les proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire. Lors des rencontres une période est consacrée à de l’ information, ensuite des tours de table de partage et réponses aux questions font partie de l’ ordre du jour.

Les thèmes suivants sont abordés; la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées, le diagnostic, les médicaments, la communication, les comportements dérangeants, gérer son stress, les ressources existantes, l’ hébergement etc…

Tout ceci animée soit par une infirmière clinicienne ou une travailleuse social expérimentée. « Ces rencontres sont très appréciées et très aidantes, les anciens participants nous disent régulièrement que ces informations les ont beaucoup aidés dans leur rôle auprès de la personne atteinte », mentionne Lise Marcoux, coordonnatrice des services.

La session est offerte à Richelieu de 19h à 21h et Saint-Césaire de 13h30 à 15h30 pendant six semaines. Les places étant limitées, l’inscription à l’ avance est obligatoire. Il est suggéré de devenir membre de la SAHR au montant de 25$. Pour informations et inscription , contactez sans frais le 514-990-8262 # 209.