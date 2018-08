Les nouveaux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu conviés à un tour guidé de leur ville

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ses partenaires sont heureux d’inviter les nouveaux citoyens et gens d’affaires installés depuis moins d’un an dans la municipalité, à un tour guidé gratuit de leur ville, le samedi 29 septembre 2018.



Le départ de l’autobus se fera à 10 h 00, dans le stationnement de l’église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie du secteur L’Acadie, située au 1450, chemin du Clocher. Les participants sont priés d’arriver à 9 h 30, avant le départ, afin de compléter leur enregistrement.



C’est lors d’un circuit de 30 km relevant plus de 40 points d’intérêt que les nouveaux résidents pourront en apprendre davantage sur leur milieu de vie, les services offerts, ainsi que la multitude de commerces, d’entreprises, d’organismes et d’attraits touristiques de la région. La durée prévue du tour guidé est d’environ 1 h 15. L’activité a lieu beau temps, mauvais temps.



Au retour, une petite cérémonie permettra de rencontrer les élus locaux, ainsi que des représentants d’organismes du milieu qui seront sur place afin de faire connaître leurs services.



Nouveauté cette année : les personnes intéressées pourront participer gratuitement à une visite commentée du presbytère et de l’église animée par des guides en habit d’époque. D’une durée d’environ 1 heure, cette activité est proposée après le tour guidé en autobus, en après-midi. Il est donc conseillé d’apporter son pique-nique pour profiter de ce magnifique site patrimonial. Un restaurant se trouve aussi à proximité.



La municipalité compte sur l’implication active de plusieurs partenaires pour l’organisation de cet événement : les Amis de l'église patrimoniale de L'Acadie, la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu, le Conseil économique et tourisme Haut-Richelieu, la Société de développement Vieux-Saint-Jean, ainsi que Transdev.



L’inscription au tour guidé en autobus est obligatoire d’ici le 24 septembre 2018. Les citoyens intéressés à participer doivent s’inscrire en contactant le Bureau d’information touristique, au 450 542-9090; ou par courriel, à info@regiondesaint-jean-sur-richelieu.com en spécifiant les noms et prénoms des participants, le téléphone, l’adresse postale et le courriel.

Infos : www.sjsr.ca/tours-guides.