Les différents services offerts par les compagnies de taxi

Prendre le taxi se révèle souvent être une expérience agréable et relaxante : vous vous installez confortablement sur la banquette et laissez le soin au chauffeur de vous guider à travers les dédales des rues de la ville, jusqu’à destination. Mais saviez-vous que les compagnies de taxi n’offrent pas seulement que des services de transport de base? En effet, ils regorgent d’options intéressantes et méconnues.

Voici notre palmarès des services de taxi qui pourraient piquer votre attention, vous surprendre… ou vous aider à vous sortir de situations embarrassantes!





1. Panne d’essence

En cas de panne d’essence, vous n’avez qu’à composer le numéro de la compagnie de taxi de votre choix. Leurs employés se précipiteront à votre rescousse avant que vous n’ayez eu le temps de crier « À l’aide »!

2. Déverrouillage

Oups. Vous avez oublié (encore une fois) vos clés à l’intérieur de votre voiture et ne voulez pas (encore une fois) appeler votre conjoint(e) pour lui dire de venir vous chercher? Vous vous rappelez la dernière fois où cette situation vous est arrivée et des longues semaines qui se sont ensuivies, au son des moqueries de vos proches? Vous n’avez qu’à montrer deux pièces d’identité au chauffeur qui vous sera désigné ainsi qu’à lui fournir un modeste cachet (tournant autour de 30$) et il lui fera plaisir de vous ouvrir les portes de votre voiture. À noter que votre honneur sera aussi sauvé, par la même occasion.

3. Survoltage de la batterie

C’est le rude hiver québécois qui fait encore des siennes et malmène votre batterie? La solution pour lui donner un petit coup de pouce : un petit billet de 20$ et un fidèle employé se chargera de survolter votre batterie.

4. Tours de ville pour touristes

Oui oui, vous avez bien lu! Certaines compagnies offrent des tours de ville personnalisés. Découvrez (ou redécouvrez) la ville de votre choix avec vos proches, dans l’intimité et le confort d’une voiture privée. Pas mal plus intime que les gros autobus rouges londoniens.

5. Événementiel

Congrès, séminaires, fêtes de bureau, souper de Noël… tous ces événements sont de bonnes occasions pour faire appel à une compagnie de taxi. Notez que, si vous faites partie d’une compagnie, vous pouvez profiter d’un tarif corporatif en vous enregistrant, vous et vos collègues, et en signant un contrat : la facture vous parviendra chaque mois, le coût s’ajustant selon la fréquence de votre utilisation.

6. Livraison de colis

En un temps record, vos paquets pourront se rendre chez la personne désirée (bouquet de fleurs, lettres, meubles, etc.). Usez de votre imagination et surprenez vos proches!

7. Un petit rappel

Il convient de se souvenir également des services de base offerts. Les intemporels, toujours aussi utiles et efficaces : accès pour les personnes à mobilité réduite, transport médical, service de transport vers l’aéroport ou la gare… Ne pas oublier également le bon vieux transport régulier, qui vous amènera du point A au point B en toute sécurité.