5 conseils pour choisir un bon moteur de bateau

Un des composants les plus importants d’un bateau, c’est son moteur. Celui-ci a en effet un impact direct sur la performance de votre engin, et est donc directement lié à votre confort et à votre sécurité sur l’eau. Il a également un rôle important à jouer en fonction de votre utilisation. Mais voilà, il existe tellement d’engins différents, de marques et de critères qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Voici 5 conseils pour vous aider à choisir le moteur de bateau qui convient le mieux à vos sorties sur l’eau.

Déterminer la puissance désirée

Avant de vous précipiter dans un magasin, il convient de vous demander quelle sera l’utilisation que vous ferez de votre bateau. Allez-vous simplement vous en servir pour aller pêcher dans des pourvoiries? Votre bateau sera-t-il plutôt utilisé pour des sports nautiques comme le ski nautique ou le wakeboard? Ces questions d’apparence banales ont un impact direct sur la vitesse à laquelle vous dirigerez votre bateau. Une escapade en pêche à basse vitesse ne demande pas les mêmes performances de votre moteur qu’un sport nautique. Or, vous devez respecter la vitesse maximale permise par la puissance du moteur que vous choisirez, sous peine de voir ce dernier surchauffer et tomber en panne. La taille de votre bateau ainsi que son poids doivent également être pris en compte dans votre calcul, de même que le nombre de personnes que vous comptez transporter. Attention cependant à ne pas dépasser la puissance maximale permise par votre bateau.

Naviguerez-vous en eau de mer ou en eau douce?

Cette question peut paraître banale, mais elle implique beaucoup en ce qui concerne la puissance et l’autonomie nécessaires. Si vous souhaitez vous rendre en haute mer, votre moteur devra être plus puissant afin que vous ne vous retrouviez pas dans une situation dangereuse, par exemple si les conditions météorologiques sont peu favorables, et devra être autonome plus longtemps dans le cas de longues expéditions. De plus, les moteurs destinés à des expéditions en eau salée sont traités pour lutter contre l’érosion marine, contrairement aux moteurs utilisés en eau douce seulement.

L’alimentation du moteur : électrique ou thermique?

Il existe deux principaux types de moteurs de bateau : les moteurs électriques et les moteurs thermiques. On optera préférablement pour un moteur électrique si on possède une petite embarcation, et pour un moteur technique lorsque l’embarcation est de taille plus imposante.

La sélection d’une marque

Comme pour n’importe quel appareil, il existe une foule de marques sur le marché : Mercury, Yamaha, Volvo, Selma, Honda, Suzuki… Il est toujours préférable de vous informer sur la compagnie qui vous intéresse, notamment sur son service à la clientèle. En effet, il existe peu de nuances entre les différentes marques de moteurs de bateau aujourd’hui; en revanche, toutes n’offrent pas le même service après-vente. Si jamais vous devez changer des pièces ou effectuer l’entretien de votre moteur, ou simplement si vous avez des questions, cet aspect prendra une importance toute particulière.

Le choix des hélices