4 bonnes raisons de fabriquer sa propre bière

Si vous croyez que la bière, c’est réservé aux nuls qui enchainent les chopes les unes après les autres dans les fonds de taverne, c’est parce que vous n’avez pas encore essayé les bières artisanales.

Synonymes d’authenticité, de bon goût, de culture et de tradition, les bières artisanales sont riches en saveur, en teneur et en couleur. La bonne nouvelle, c’est qu’il est possible d’en faire soi-même. Voici quelques bonnes raisons, outres celles-ci, de vous adonner à cette pratique, de plus en plus répandue.

1. Parce que c’est le fun

Si vous cherchez une activité intéressante à faire entre amis ou en famille, ne cherchez pas plus loin. Ici, il s’agit de combiner l’utile à l’agréable en fabricant son propre mélange alcoolique que vous pourrez par la suite déguster pour vous récompenser. En effet, qui a dit qu’on ne pouvait pas s’instruire en picolant?

2. Pour avoir un goût personnalisé

Le principal avantage de fabriquer sa propre bière est que l’on peut contrôler la quantité d’ingrédients que l’on met dedans afin d’obtenir un goût unique et personnalisé. Qui plus est, cela nous permet de savoir exactement ce que l’on consomme, ce qui n’est pas toujours le cas avec les bières commerciales. Les composantes principales de la bière sont l’eau (environ 90 %, eh oui!), le malt, le houblon et la levure. Dans les ateliers de fabrication de bière artisanale, il est possible de décider des quantités des ingrédients et de rajouter des éléments, tels que des arômes de fruit, pour encore plus de saveur.

3. Parce que c’est à la mode

Les brasseries artisanales et le brassage de bière sont à la mode ces temps-ci. En effet, nombreux sont les touristes et les locaux qui se précipitent pour goûter aux saveurs locales des endroits qu’ils fréquentent. Le brassage de bière permet de s’amuser tout en découvrant la culture locale et en apprenant plus sur l’histoire d’une région. C’est l’activité touristique à faire par excellence, d’autant plus qu’on combine souvent l’expérience de brassage de bière avec des dégustations gastronomiques, ce qui permet de décupler le plaisir.

4. Parce que c’est économique et pratique

Qu’on se le tienne pour dit : la bière, ça coûte de plus en plus cher et avec l’inflammation qui sévit au Canada, la flambée des prix n’est pas près de s’achever. Fabriquer sa propre bière est non seulement agréable, mais en plus, cela permet d’économiser. En achetant les produits au prix du gros, il est vous est ainsi possible de produire plus de bière pour le même prix.

Toutefois, il faut également tenir compte du temps investi et également des pertes, lors des transferts de liquide divers, donc si vous le faites uniquement pour des raisons financières, il vaudrait mieux vous abstenir. En revanche, en brassant votre bière dans des brasseries artisanales, vous pouvez ramener quelques-unes de vos créations à la maison; plutôt pratique, non?