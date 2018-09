Fabrication d’un garage : conseils et erreurs à éviter

Plusieurs éléments peuvent motiver la fabrication de garage : besoin de davantage d’espace de rangement, création d’un atelier de bricolage, endroit pour garer une ou plusieurs voitures, future pièce de vie (chambre ou salle à dîner, par exemple), etc. Avant de vous lancer dans les travaux, vous devez commencer par vous demander ce que vous comptez faire de votre futur garage sur mesure. Cela vous permettra de préciser votre idée et d’être en meilleure position pour faire les choix les plus avantageux pour votre portefeuille et en fonction de votre utilisation.

L’étape de la planification

La plus grosse erreur que vous puissiez faire, c’est de négliger l’étape de la planification, car c’est elle qui fera en sorte que votre projet se déroulera bien ou de manière catastrophique. Ne serait-ce que pour des considérations financières, il est important de prendre le temps de planifier les travaux : si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de voir les coûts s’accumuler et votre budget en prendre un coup. Peut-être aurez-vous besoin d’une aide financière supplémentaire; dans ce cas, il est toujours préférable de s’informer avant de débuter les travaux afin d’éviter de se retrouver à court de ressources.

La planification vous permet aussi d’éviter de mauvaises surprises, notamment auprès de votre municipalité. Il existe en effet des réglementations à respecter et des permis à obtenir en fonction du type de garage que vous souhaitez construire. Pour éviter des amendes salées, qui peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers de dollars, il vaut mieux vous informer auprès de votre arrondissement. Vous devrez aussi faire un minimum de recherches sur les travaux que vous voulez effectuer; par exemple, si vous souhaitez excaver, il vous faudra vérifier qu’il n’y a pas de fils et de tuyaux à l’endroit où vous prévoyez creuser. Le choix d’un entrepreneur qualifié ne se fait pas non plus en criant ciseaux.

Des travaux exécutés de manière responsable

Pour mener votre projet à terme, il est essentiel de bien gérer les travaux. La gestion de projet est donc un aspect indispensable pour assurer le bon déroulement des opérations. Il y aura immanquablement des imprévus en cours de route; pour éviter de déroger de votre plan de construction, pour assurer le respect du budget que vous vous serez fixé et pour que vos travaux se terminent dans les délais que vous vous étiez fixés, il est nécessaire de consacrer du temps à la gestion. Sachez que, si cet aspect ne vous intéresse pas du tout, plusieurs entrepreneurs vous offriront de le faire pour vous : cela enlèvera un poids considérable de vos épaules. Ces professionnels sont habitués de superviser des rénovations et des nouvelles constructions et connaissent donc les lois et les étapes à respecter pour que le projet avance bien.