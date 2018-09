Une série de conférences à ne pas manquer pour les amateurs d'histoire et du canal de Chambly

Dans le cadre des célébrations entourant le 175e anniversaire de l’ouverture à la navigation du canal de Chambly, Parcs Canada présente, cet automne, une série de trois conférences sur l’histoire fascinante, et pourtant largement méconnue, de cette voie navigable.

Véritable porte sur le fleuve Saint-Laurent, au nord, et sur la rivière Richelieu et le Lac Champlain, au sud, le canal de Chambly a très grandement contribué au développement socio-économique de la région, de bien des manières.



C'est sous les angles de l'archéologie, de la gestion des ressources culturelles, et bien évidemment de l'histoire, que Parcs Canada, en collaboration avec les sociétés d'histoire de Chambly et du Haut-Richelieu, souhaite refléter le patrimoine riche et varié de cette région en offrant au public une occasion d'apprendre davantage au sujet de notre histoire diversifiée.



Programmation: