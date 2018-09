4 astuces pour optimiser l’impact de votre message publicitaire

Il n’est un secret pour personne que la publicité en ligne génère des ventes, encore faut-il savoir y mettre en avant ses produits ou services. Un message percutant, mais aussi le choix du bon média peut booster vos ventes au-delà de ce que vous pouvez espérer. Explications.

1.La conception du texte

Certes, il faut adapter le message à sa cible et le géolocaliser. Mais un texte court et simple a plus de chance de retenir l’attention des internautes, noyés sous la masse des informations sur internet. Facilement mémorisable, il doit également intégrer un facteur temps de manière à créer une urgence et susciter l’engagement. Pour vous démarquer de la concurrence, il lui faudra une valeur ajoutée. Vous pouvez par exemple proposer une promesse à condition de vous y tenir : une offre particulière délimitée dans le temps, un rapport qualité/prix intéressant, une livraison offerte, une réelle économie à réaliser.

Si vous avez le monopole sur un produit, c’est la cerise sur la gâteau : prévoyez un call to action direct dans une couleur facilement repérable ou à l’aide d’un visuel clairement identifiable.

2.Un design qualitatif

L’idée est de vous reconnaître tout de suite. Le design de votre message doit donc être simple et fluide. Ce peut être votre charte graphique, votre logo, les couleurs de l’entreprise.

3.Le choix du média

La vidéo a un impact beaucoup plus fort que le simple texte, les internautes ne prenant pas forcément le temps de lire. Les avantages d’une animation 2D à Montréal sont nombreux :

Elle est beaucoup moins coûteuse qu’une animation 3D demandant davantage de réalisme,

Son design est propre et efficace. L’animation 2D offre une grande liberté artistique. Il est possible en effet de créer des univers qui seraient difficiles à filmer dans la vie réelle,

Elle s’adapte à tous les projets, tous les publics et toutes les sensibilités.

4.La visibilité

Votre visibilité sur les moteurs de recherche est primordiale. Par exemple, le seul moteur de recherche Google génère plus de 3 milliards de requêtes par mois, une vraie jungle où il faut vous identifier !

Pour que l’internaute trouve sa réponse immédiatement, vous devez donc apparaître dans les premiers résultats d’une page de résultats. Le référencement naturel, ou SEO vous permet d’y accéder gratuitement, sans avoir à payer. Il génère beaucoup de trafic et un taux de conversion plus élevé qu’une campagne de mailing classique.