Traditions et nouveautés seront au rendez-vous cette année!

C’est mercredi dernier qu’à eu lieu le dévoilement de la programmation de la 21e édition de la Fête des arts, en présence de nombreux dignitaires et artistes participants. Ce grand happening culturel, qui se tiendra cette année les 20 et 21 octobre au Centre civique Bernard-Gagnon, mettra de l’avant la beauté et l’ingéniosité de l’art.

L’artiste invitée, Isabelle Malo

Étant artiste multidisciplinaire et designer de formation, l’artiste invitée de cette année, la grandbasiloise Isabelle Malo, traduit bien, par ses œuvres, cette proximité entre l’art et la technologie. Après des études en design, en TI 3D et en histoire de l’art et la création de nombreuses œuvres à l’aide de différents médiums, Mme Malo a développé sa propre technique. Ses œuvres mettent en scène la relation de l’humain face à la modernité, dans des ambiances de brouillard rappelant la brume de mer ou des couchers de soleil théâtraux. Son travail artistique lui a permis de voyager à travers le monde, exposant dans de grandes foires et cumulant les reconnaissances.

La programmation

En plus des activités qui font la renommée de l’événement depuis plusieurs années, comme l’imposante exposition de plus de 40 artistes peintres, sculpteurs, photographes et artistes de la relève, les créations en direct, le 5 à 7 Impro en couleurs et les visites scolaires, certaines nouveautés s’ajoutent cette année à la programmation.

Entre autres, les arts numériques font leur entrée dans la Fête des arts puisque les gens de tous âges pourront expérimenter une technologie permettant de créer une murale interactive virtuelle . Aussi au chapitre des nouveautés, l’exposition intitulée Le Défi des artistes , qui encourageait les artistes exposants à créer une œuvre en s’inspirant soit d’un poème ou d’une pièce musicale imposés.

La Fête des arts est aussi l’occasion pour les visiteurs de faire des découvertes et d’expérimenter, soit en participant à l’embellissement d’une maisonnette habituellement utilisée pour le Marché champêtre de Noël ou en s’inscrivant à l’un des nombreux ateliers, offerts autant pour les enfants âgés de 5 ans et plus que pour adultes. Tous les détails de ces ateliers se trouvent sur le site Web villesblg.ca/fetedesarts

Prix, bourses et acquisitions

Depuis ces touts débuts, en 1996, l’événement est l’occasion pour la Municipalité d’enrichir sa collection en faisant l’acquisition de quelques-unes des toiles qui sont exposées lors du week-end. Par ailleurs, plusieurs prix et bourses seront remis aux auteurs des œuvres primées par un jury composé de professionnels du domaine des arts. Finalement, à la fin de l’événement, la Municipalité remettra aux artistes ayant obtenu le plus de votes, des prix « Coup de cœur du public ». Il est à noter que des prix de participations seront également attribués par tirage parmi tous les visiteurs ayant votés.

C’est donc un rendez-vous au Centre civique Bernard-Gagnon, le samedi 20 octobre, de 10 h à 19 h et le dimanche 21 octobre, de 11 h à 17 h.

Pour tous les détails sur la Fête des arts, consultez le site Web villesblg.ca/fetedesarts. Pour toutes autres questions, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en composant le 450 461-8000, poste 8600.