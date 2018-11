3 destinations sur les traces des Conquistadors

De Cortès à Pizzaro en passant par Christophe Colomb, le continent sud-américain réserve bien des surprises tant au niveau culturel que géographique. Et en plus, on y est formidablement bien accueillis ! Cap sur des voyages étonnants forgés par des civilisations précolombiennes encore bien vivantes !

Le Mexique

Découvert par Hernan Cortès, le Mexique ne propose pas que des plages paradisiaques. Il se visite par région et surtout se déguste dans tous les sens du terme, sa gastronomie haute en couleur vous réjouira.

Commencez par San Miguel Allende, une cité classée monument historique par l’UNESCO, fondée en 1542 et qui a gardé son caractère colonial. C’est le centre culturel mexicain.

Dirigez-vous ensuite vers les volcans Popocatépetl et Ixtaccíhualtl et laissez-vous bercer par la légende aztèque qui raconte les amours impossibles entre une princesse et un valeureux guerrier, prostré à tout jamais à ses pieds.

Ne manquez pas Agua Azul et ses cascades bleues au sud du fleuve Tulija ni Teotihuacan, La vallée des dieux en Aztèque, au nord-est de Mexico. Vous y découvrirez des temples, des pyramides et des palais incroyables.

À Mexico, ne ratez pas le temple de Mayor, construit par les Aztèques, San Angel et Coyoaca où se trouve le musée de Diego Riviera, icône nationale de l’identité mexicaine.

Le Pérou

Le Pérou est un immense pays. Si l’on ne veut rien manquer, trois régions sont incontournables : le Machu Picchu, Lima et la côte. S’offrir un voyage organisé au Pérou , c’est être confronté à une culture authentique où les fêtes populaires ont toujours l’accent des civilisations précolombiennes : la fête traditionnelle à Cuzco en l’honneur du dieu Soleil en témoigne tout comme la danse des ciseaux à Ayacucho. Plus loin, sur la côte nord, vous découvrirez dans la région de la Libertad temples, pyramides et ville de boue, mais aussi des plages renommées dans le monde entier.

Cuba

Christophe Colomb est le premier conquistador à avoir foulé le sol de la plus grande île des Caraïbes. Ses influences espagnoles y sont encore très vivantes. Entre paysages fabuleux et traditions ancestrales, vous apprécierez l’accueil très chaleureux des Cubains.

Attardez-vous dans la vieille ville de La Havane, classée au patrimoine de l’UNESCO, visitez Trinitad, une ville de charme qui a su garder son style colonial et séjournez à Varadero, une station balnéaire paradisiaque. Ne rentrez pas sans avoir visité Cienfuegos, la perle du sud !