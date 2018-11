5 programmes d’aide au financement de projet pour les PME

Démarrer une entreprise sans mise de fonds ou envisager sa croissance sans finances relève du défi, voire de la gageure. Et pourtant, de nombreux programmes gouvernementaux, municipaux ou même privés permettent de se lancer en affaires ou de les pérenniser, que ce soient sous la forme de prêts ou de subventions pour peu que l’on présente un plan d’affaires solide. Le cumul est même possible, sous conditions d’admissibilité.

Le réseau Femmessor

Pour soutenir l’égalité homme/femme, le réseau Femmessor octroie des prêts entre 5000 et 30 000 dollars aux entreprises créées ou détenues par au moins une femme leader dans l’entreprise. Le soutien consiste à injecter de l’argent dans le capital des entreprises en pleine croissance pour stimuler le goût d’entreprendre. L’accompagnement ne s’arrête pas là. L’objectif est également de prodiguer des conseils, d’accorder des fonds d’investissement pour un projet précis ou d’aider à la création ou la croissance de ces entreprises.

Les micro-crédits

Micro-Entreprendre est également un réseau, mais régional, dont la vocation est d’apporter une aide au démarrage de l’entreprise ou à son développement si elle est déjà créée. Elle se matérialise par des formations à l’élaboration d’un projet d’entreprise ou à la rédaction d’un plan d’affaires, mais aussi par des financements au moyen de micro-crédits ou des prêts d’honneur à taux zéro.

Si l’entreprise rencontre des difficultés de trésorerie, des prêts-ponts peuvent être envisagés.

Les seules conditions sont d’avoir plus de 18 ans, de faibles revenus et aucun accès au prêt classique. Bien sûr, le projet doit tenir debout.

Les subventions pour les jeunes

Le Fonds Jeune Entreprise octroie des aides financières au démarrage ou pour favoriser l’expansion d’une entreprise. Pour cela, celle-ci doit être située sur l’île de Montréal. Le montant peut atteindre 15 000 dollars, non remboursables, et être jumelé avec un prêt.

Le fonds local d’investissement

Ce fonds a été mis en place par les municipalités régionales de comté. Elles octroient des prêts ou des garanties de prêt aux entrepreneurs locaux qui démarrent ou souhaitent booster leur croissance afin de pérenniser leur entreprise.

Les crédits d’impôt