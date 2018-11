Une citoyenne de Saint-Mathias-de-Richelieu est honorée

Dale Hanley, une résidente de Saint-Mathias-sur-Richelieu, a été honorée le jeudi 4 octobre par la Fédération québécoise du loisir en institution (FQLI), pour son engagement envers les aînés. Par son entreprise, Web Or, Mme Hanley offre par visioconférence des cours adaptés aux aînés, destinés à les maintenir en action et ainsi améliorer leur santé et leur bien-être.

De plus, consciente des limites financières des établissements, Dale Hanley est en perpétuelle recherche de solutions pour offrir ces cours à prix abordables, parfois même gratuitement, tout en maintenant la qualité des cours, donnés par des professeures qualifiées.

C’est ainsi, grâce à ses partenaires locaux, qu’elle peut offrir gratuitement un cours hebdomadaire aux aînés de la région du bassin de Chambly pour la deuxième année. De plus, elle multiplie ses efforts pour que tous les aînés puissent bénéficier des cours adaptés pour eux, dans leur milieu, partout au Québec.

Les intervenants en institution reconnaissants

C’est pour lui signifier leur reconnaissance que les intervenants en loisir en institution lui ont remis le prix Loisir et intervention 2018, à l’occasion de leur Symposium qui se tenait les 3, 4 et 5 octobre, à Saint-Georges de Beauce.

Voici le texte de présentation du prix décerné à :

Dale Hanley – Web Or

Cette personne se distingue par sa contribution au développement du loisir en milieu d’hébergement et à la qualité de vie de la clientèle hébergée.

Au fil des dernières années, elle a soutenu les intervenants afin de les aider à créer des environnements favorables à la mise en place d’activités physiques accessibles à tous les milieux et pour divers types de clientèles.

Son amour des personnes aînées et le grand respect qu’elle porte aux divers intervenants marquent l’ensemble de ses actions et donne une couleur particulière à son dévouement et ses grands projets.

Nous voulons souligner le soutien de cette entrepreneure et la remercier, du fond du cœur, pour sa grande générosité.