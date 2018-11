La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu : Cocktail merci annuel et nouveau conseil d’administration

C’est ce lundi, à la salle des Pas- perdus du Cégep, que s’est tenu le traditionnel Cocktail merci de la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. En présence des personnes donatrices du milieu des affaires et de la communauté collégiale, la Fondation a profité de l’occasion pour reconnaître et remercier les donatrices et donateurs pour leur générosité et leur engagement.

Leurs contributions permettent à la Fondation de remplir sa mission au quotidien auprès de la relève de notre région. « Au nom du conseil d’administration, je remercie les bénévoles ainsi que les généreux et fidèles donateurs qui auront permis à la Fondation de dépasser son objectif de campagne annuelle. En effet, je suis très heureuse de vous annoncer que la Fondation a récolté un montant de 189 416 $ », a indiqué madame Chantal Denis, présidente sortante de la Fondation.



Monsieur Samuel Benny, nouveau président du conseil d’administration, en a aussi profité pour présenter les nouveaux membres du conseil d’administration et réitérer son appui à cette cause essentielle et importante dans la région. « L’année 2017-2018 aura été une année de grands changements pour la Fondation du Cégep. Le conseil d’administration a revu la mission, la vision et déterminé les valeurs de l’organisme en plus d’adopter un plan stratégique ambitieux sur trois ans », explique monsieur Benny.



« Notre objectif principal est de bien positionner la philanthropie en éducation, afin de contribuer à la transformation de l’avenir de notre région. L’éducation est l’un des seuls grands leviers de développement durable de notre communauté! », poursuit-il.



Nouvelle directrice à la Fondation



Le conseil d’administration a nommé madame Isabelle Prud’homme, ancienne agente de développement, au poste de directrice générale de l’organisme. Elle travaille avec professionnalisme, dynamisme et passion depuis maintenant six ans. Sa nomination a été approuvée de façon unanime.



Nouveau conseil d’administration



Dirigeantes et dirigeant :

Président : Samuel Benny, co-propriétaire, Benny & Co.

Vice-présidente : Josée Mailhot, directrice à la restauration et service à la clientèle, Corporation du Fort Saint-Jean

Trésorière : Mylène Malo, associée, Raymond Chabot Grant Thornton

Secrétaire : Chantal Denis, consultante en gouvernance

Administratrices et administrateurs :

Oliver Akerblom, directeur de comptes, Desjardins entreprises Alain Bourdon, directeur général retraité, Bell

Michèle Comtois, directrice générale, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Maître Caroline Côté, avocate, Therrien Couture

Yannick Grégoire, planificateur financier, Groupe Investors

Julien L’Heureux, courtier, Lareau Assurances

Éric Latour, directeur général opérations et contenu, Boom 104.1 – 106.5 – Bell Média Patrice Leroux, conseiller publicitaire, Société pour la promotion d’événements culturels du Haut-Richelieu (SPEC)

Jean-Marie Levasseur, conseiller à l’innovation, Expansion PME