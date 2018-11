Titre : Comment utiliser LinkedIn pour faire connaître son entreprise?

Plus qu’un simple CV en ligne, LinkedIn est le premier site de réseautage professionnel au Canada. Le média social compte une communauté de 500 millions d’abonnés dans le monde, dont 12,9 millions au Canada et 1,8 millions au Québec. En quelques années, LinkedIn est devenu LA plateforme pour promouvoir son image de marque, faire connaître ses services et générer des affaires pour son entreprise.

Disponible dans 200 pays et 21 langues à travers le globe, LinkedIn a connu une importante expansion en développant ses fonctionnalités pour divers besoins d’entreprise. D’ailleurs, ce réseau rencontre un grand succès auprès des petites entreprises, puisqu’il leur permet de se faire connaître à moindre coût.

Les avantages à utiliser LinkedIn pour promouvoir son entreprise

LinkedIn vous permet d’améliorer le référencement naturel pour votre entreprise, de promouvoir vos produits et services et d’élargir votre réseau professionnel. Comme vous le savez, la communication sur les médias sociaux est efficace à condition de s’investir en termes de temps.

Il existe sur le réseau professionnel deux manières distinctes de faire parler de son entreprise, soit en utilisant sa page d’entreprise ou directement via son compte personnel LinkedIn. Les deux options sont complémentaires.

LinkedIn vous offre la possibilité d’interagir directement avec votre cœur de cible, raison pour laquelle le média social doit occuper une place prépondérante dans votre plan de marketing en ligne. Voici 4 façons d’utiliser LinkedIn pour promouvoir son entreprise:

Publier des nouvelles de façon régulière

LinkedIn est le média idéal pour partager sa culture d’entreprise, alors soyez proactifs et publiez régulièrement des nouvelles sur l’actualité de votre entreprise en utilisant des textes et des images accrocheuses. Un média local a cité votre entreprise dans son journal? Vous avez une nouvelle recrue? Votre entreprise est présente à un événement professionnel? Toutes ces informations méritent d’être partagées sur LinkedIn.

Notez que vous aurez davantage de chance à atteindre vos objectifs en y allant de manière organisée, alors n’hésitez pas à établir un calendrier éditorial en programmant vos publications. Ceci vous permettra d’avoir une communication plus fluide et donc plus efficace.

Partager son expertise

Le web en général et les médias sociaux en particulier fonctionnent sur la base du partage. Alors si vous avez une grande expertise dans un domaine donné, n’hésitez pas à la partager car il s’agit là d’un excellent moyen pour élargir vos horizons et toucher davantage de membres.

LinkedIn vous permet d’intégrer jusqu’à 50 groupes professionnels portant sur des sujets variés en rapport avec votre secteur d’activité. Apporter des réponses concrètes dans des conversations de groupe vous donne le statut d’expert sur le réseau professionnel. Votre entreprise sera la première à profiter de cette visibilité.

Augmenter le nombre d’abonnés de sa page professionnelle

Il est certain que le nombre d’abonnés d’une page d’entreprise reflète clairement sa crédibilité. De ce fait, trouver de nouveaux abonnés pour sa page LinkedIn devient une mission cruciale. Pourtant, il existe différentes manières d’inciter les internautes à s’abonner à votre page, en multipliant les initiatives sur le média social.

Partager des publications, ajouter de nouveaux professionnels à son réseau, commenter des statuts ou participer à des conversations de groupe de manière stratégique, vous permettra de donner de la visibilité à votre entreprise, ce qui augmentera le nombre de vos abonnés. Une autre astuce pour s’assurer d’avoir de nouveau abonnés chaque jour est d’ajouter un bouton LinkedIn à son site internet, son infolettre et même dans sa signature de courriel pour donner la possibilité à ses clients de suivre sa page professionnelle.

Optimiser son SEO

Vous apprendrez que le SEO ne se rapporte pas uniquement au site internet de votre entreprise, mais concerne également vos comptes sur les médias sociaux. Si votre page LinkedIn est parfaitement optimisée, elle paraîtra dans les premiers résultats de Google. Une manière d’attirer un public plus large et d’intéresser de nouveaux prospects.

Une très bonne technique d’optimisation sera de dresser une liste de mots clés associés à votre page pour les utiliser dans vos publications. Il est très important de publier régulièrement un contenu de qualité pour que votre page reste active. Vous trouverez sur LinkedIn plusieurs outils d’analyse vous permettant de mieux vous situer sur le réseau. Une manière de faire des choix stratégiques pour son marketing digital.

