Portes ouvertes de l’École nationale d’aérotechnique à Saint-Hubert

L’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ouvre ses portes à ses futurs étudiants le dimanche 11 novembre de 10 h à 15 h. Cette incursion dans le monde de l’aéronautique permettra aux visiteurs de découvrir les programmes techniques uniques et les formations aux adultes dans les secteurs de la Maintenance d’aéronefs, de l’Avionique et du Génie aérospatial.

En primeur cette année, en plus de visiter les six hangars abritant une flotte de 38 aéronefs, les visiteurs pourront voir le récent don de Bombardier à l’ÉNA, un avion CS100. L’événement sera aussi l’occasion de rencontrer les nombreuses entreprises de l’industrie aérospatiale présentes, les représentants des universités, les services de l’École et la vie étudiante.

Des activités pratiques à ne pas manquer

En plus du parcours autonome permettant de visiter l’École et ses programmes, les futurs étudiants auront la chance de participer à un ou plusieurs des trois ateliers pratiques organisés par les professeurs de l’ÉNA. Cette nouvelle approche leur permettra de voir plus concrètement ce qu’ils pourront apprendre dans leurs cours.

Sortie de filles, une activité unique réservée aux futures étudiantes

Les filles intéressées à venir aux Portes ouvertes sont invitées à se présenter à 11 h afin de participer à la Sortie de filles. À travers une visite guidée par des professeures et des étudiantes de l’ÉNA, elles réaliseront trois ateliers pratiques en lien avec les programmes de l’École. Cette activité leur permettra de découvrir ensemble l’ÉNA et ses installations, ainsi que la place de choix réservée aux filles dans l’industrie aérospatiale. Les participantes sont invitées à s’inscrire au ena.cegepmontpetit.ca/ portesouvertes.

Une main-d’œuvre toujours aussi en demande

Près d’une vingtaine d’entreprises de l’industrie aérospatiale seront aux Portes ouvertes afin de présenter la variété des carrières qui s’offrent aux diplômés de l’ÉNA. Elles ont toujours un grand besoin de main-d’œuvre qualifiée afin d'œuvrer dans cette industrie de pointe qui connaît une croissance importante. À titre informatif, près de 30 000 emplois seront à combler dans le secteur d’ici 2027, que ce soit des nouveaux postes ou encore en raison des nombreux départs à la retraite.

Informations pratiques

L'ÉNA est située au 5555, place de la Savane à Saint-Hubert. Le trajet est disponible au ena.cegepmontpetit.ca sous la rubrique Se rendre, située dans le menu À propos de l’École. Le stationnement sera gratuit. Pour tout renseignement : 450 678-3561 poste 4215 ouena.api@cegepmontpetit.ca.

À noter que les Portes ouvertes du campus de Longueuil, situé au 945, chemin Chambly, ont lieu le mercredi 7 novembre, de 18 h 30 à 21 h, et qu’un représentant de l’ÉNA sera sur place.