Le Cégep Saint-Jean-sur-Richeleu vous ouvre ses portes prochainement

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ouvrira ses portes aux élèves du secondaire, à leurs parents ainsi qu’à toutes les autres personnes intéressées à faire un retour aux études le 14 novembre prochain de 18 h 30 à 21 h.

Cette activité répond aux besoins d’information des futurs étudiants et étudiantes de manière complète et permet à ceux-ci de prendre une décision éclairée quant à leur choix de cégep et d’un programme d’études.



Vivre l’expérience du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu!



Les visiteurs pourront, lors de cette soirée, faire l’expérience du Cégep Saint-Jean-sur- Richelieu, un cégep chaleureux à dimension humaine!

Les enseignantes et enseignants des 17 programmes d’études préuniversitaires et techniques ainsi que de nombreux membres du personnel et des étudiantes et étudiants du Cégep seront présents afin de répondre aux questions et fournir de nombreuses informations par le biais de kiosques ou de présentations de toutes sortes.

Il sera aussi possible pour les personnes intéressées de découvrir la panoplie d’activités et les services offerts à la population collégiale, en plus de visiter les principales installations.

Une visite guidée d’environ 10 minutes des principaux espaces dédiés à la vie étudiante du Cégep pour y découvrir notamment le café étudiant L’Entre-Deux, la piscine, l’agora, la cafétéria et le gymnase.



De multiples services offerts seront aussi représentés en formule kiosque, dont l’information scolaire, l’aide pédagogique et l’aide à la réussite, les stages et les séjours pédagogiques à l’étranger, les sports et les équipes intercollégiales, les activités culturelles, la résidence et l’aide financière.

La Formation continue, qui s’adresse principalement aux adultes, tiendra aussi un kiosque d’information afin de présenter l’ensemble des services offerts, tels que les Attestions d’études collégiales et les cours de perfectionnement.



Aucune inscription n’est nécessaire pour participer à l’activité. Il s’agit d’une formule de type visite libre. Notons que l’accueil des visiteuses et visiteurs se fera à l’entrée du Théâtre des Deux Rives et que le stationnement est gratuit. Soyez-y en grand nombre!



Voici les 17 programmes d’études offerts au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu à l’enseignement ordinaire :