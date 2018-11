5 méthodes efficaces pour rester motivé au travail

Dur de rester motivé au travail sur le long cours, encore plus lorsqu’on est un travailleur autonome. On est seul à gérer les dossiers, à subir la pression, les délais… Sans compter la tentation de la liberté, la fatigue, le découragement ! Quel est le secret de la motivation ?

1.Revoir votre niveau d’exigence

Vous n’êtes pas Superman. Si les délais vous stressent, vous devriez prévoir une marge de manœuvre supplémentaire pour gérer les imprévus et lever le pied si nécessaire.

Fractionnez également vos missions en plusieurs parties, chacune d’elles sera une source de satisfaction une fois accomplie. Au besoin, stimulez votre esprit de compétition en vous octroyant une récompense à chaque étape !

2.Ne pas se laisser tenter

Pour rester concentré, interdisez-vous de regarder vos courriels à longueur de temps, réservez-vous des plages horaires pour cela, une fois le matin puis l’après-midi. Éteignez aussi votre portable ou mettez-le en mode avion le temps de boucler un dossier. La gestion du temps est un facteur essentiel de motivation.

3.Ne pas rester isolé

Il est important de discuter avec d’autres entrepreneurs pour partager vos expériences et vous enrichir de celles des autres. Trouvez une location de bureau à la journée pour vous octroyer ces temps d’échange enrichissants, répondre à vos questionnements ou simplement recevoir vos clients dans un lieu professionnel. Vous renouvellerez sûrement régulièrement cette expérience de coworking.

Il est important de vous constituer un réseau professionnel : vous pourriez créer un groupe d’échanges sur LinkedIn ou participer à l’un d’eux.

4.Élaborer un planning hebdomadaire

Planifiez vos tâches contraignantes comme les notes de frais, la comptabilité, la banque, mais aussi les activités qui ressourcent comme le sport, la musique ou les dîners entre amis… Fixez-vous des objectifs clairs, précis et mesurables pour avancer.

5.Savoir s’arrêter

Savoir s’arrêter pour se reposer est important. Si vous aviez prévu des délais de traitement assez larges, c’est le moment d’en profiter sans pour autant vous pénaliser. Le surmenage ou l’épuisement sont nocifs pour la santé physique et mentale.

Si vous gérez une équipe, n’oubliez pas que l’autonomie et la prise de responsabilités sont des leviers importants de la motivation chez vos collaborateurs. La flexibilité par exemple permet une organisation du travail plus satisfaisante en regard de sa vie privée. Cette marque de confiance suscite le plus souvent une implication plus grande des salariés dans leur entreprise.