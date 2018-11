Êtes-vous un manager innovant ?

Tout manager est confronté à au moins trois problématiques : un environnement économique instable, des clients de plus en plus volatils et une concurrence féroce. Pour pérenniser son entreprise, il doit donc savoir anticiper les problèmes et préparer les changements. Ceux qui innovent dans le domaine du management font déjà 20 % de chiffres d’affaires en plus par rapport aux autres. Êtes-vous prêt à les rejoindre ?

Savoir valoriser les ressources humaines

La manager d’aujourd’hui a davantage un rôle d’animateur : il doit en effet solliciter la créativité de ses équipes, impulser l’intelligence collective, c’est-à-dire l’expression des idées de tous. C’est ce que l’on appelle le management participatif, puissant facteur de motivation dans la mesure où chacun peut s’épanouir dans son rôle.

Il est là aussi pour favoriser le bien-être de tous. En ce sens, il ne gère plus en fonction des compétences de chacun, mais selon les appétences. Donner envie de faire est plus important que le savoir-faire pour encourager l’engagement des salariés.

Un manager innovant saura aussi développer plus de liberté dans l’organisation du travail. L’idée est que seuls les résultats sont importants, pourquoi ne pas laisser alors plus d’autonomie à ses collaborateurs ? De nombreux managers ont du mal avec cela par crainte de ne plus rien contrôler. Or fédérer et fidéliser sont pourtant une bonne méthode pour résister à la concurrence.

Développer la communication interne

La communication interne est essentielle à la transversalité entre services : elle crée du lien, stimule les initiatives et la créativité. Elle permet aussi de faire remonter les feedbacks du terrain, ceux des commerciaux, des fournisseurs, des distributeurs et autres partenaires de l’entreprise dont il faut tenir compte.

Exercer une veille active

La veille informative est un excellent outil pour anticiper les évolutions de son marché et ceux des pays voisins. Il est ainsi important d’écouter ses clients, de prendre en compte leurs problèmes et leurs attentes. Cela permet entre autres de faire évoluer les produits ou d’en créer de nouveaux. Bien sûr, il faudra savoir comment les financer. Le manager innovant s’entourera des conseils d’un bureau comptable. Là encore, le travail collaboratif est le principal objectif.

Prendre en compte le développement de l’intelligence artificielle

L’automatisation des tâches entraîne la disparition de certains métiers et en fait apparaître de nouveau. Un bon manager saura organiser la synergie entre les ressources humaines et la robotisation inévitable contre la pénibilité du travail. Il lui est donc indispensable d’apprendre à appréhender les nouveaux systèmes qui émergent.

Le manager innovant sait s’entourer de toute la diversité des compétences et en exploiter l’immense richesse.