Comment éviter les problèmes de sécurité pour un site web

Une faille technique est découverte et des pirates informatiques en profitent pour faire des dommages importants concernant l'intégrité d'un site web. Ce type de problème arrive plus souvent que l'on ne peut l'imaginer. En effet, les propriétaires de site web préfèrent éviter de penser à cette situation car les conséquences peuvent être vraiment graves.

Sachant cela, il est important de ne pas se mettre la tête dans le sable et de prendre des mesures pour s'assurer que l'on fait tout ce qui est possible pour réduire les risques et rendre le site web plus sécuritaire.

Certaines techniques sont très simples, alors que d'autres demandent de faire appel à des spécialistes de la cyber sécurité. Dans les paragraphes suivants, nous allons présenter différentes astuces pour tester et augmenter la sécurité d'un site internet.

Boutique en ligne: pourquoi la sécurité est encore plus importante

Les failles et les attaques électroniques sont des fléaux qui peuvent affecter de façon négative tous les types de sites web, mais les effets sont particulièrement nuisibles lorsqu'il est question des boutiques en ligne (ou sites e-commerce).

Les acheteurs qui effectuent des transactions dans les boutiques en ligne envoient beaucoup de données personnelles dont leurs numéros de cartes de crédit, leurs noms et leurs adresses. Ces informations doivent absolument demeurer confidentielles car si des pirates réussissent à y accéder, ces clients pourront être fortement affectés et la confiance des gens envers l'entreprise sera détruite.

Voici 5 techniques pour protéger un site web

1) Veiller sur les activités dans les bases de données

Si le site web est associé à une base de données, toute activité anormale pourra être perçue comme un mauvais signe. Les bases de données sont très vulnérables en ce qui concerne les attaques, car elles reçoivent des fichiers et des données envoyés par des personnes extérieures, dont certaines pourraient être malveillantes. Il faut donc à tout prix éviter la présence de failles lors du moment de transmission, afin de bloquer toute tentative d'accéder à ces bases de données et à y envoyer ou retirer des informations.

Donc, si l'on constate un début d'activités étranges à même ces bases de données, il faut absolument agir le plus rapidement possible pour réparer ces failles. Pour éviter d'arriver à cette phase, même débutante, du problème, il est recommandé d'effectuer des tests de façon régulière.

2) Modifier souvent les mots de passe

Les gens sont trop insouciants en ce qui concerne les mots de passe, surtout lorsqu'il s'agit d'accéder à des informations confidentielles, notamment le "backend" d'un site web. Les propriétaires de sites web et toute autre personne qui travaille sur ceux-ci doivent utiliser des mots de passe compliqués et les changer souvent.

3) Mettre à jour tous les logiciels utilisés

On oublie souvent que des logiciels extérieurs sont utilisés à même les sites web, qu'il s'agisse de logiciels pour faire payer des clients ou des logiciels de discussion. Afin d'éviter les failles, il est important d'effectuer les mises à jour de ces logiciels dès que les fabricants en font l'annonce, car très souvent, ces nouvelles versions vont colmater des failles qui existaient dans les versions précédentes.

4) Appliquer le HTTPS sur le site web

Le HTTPS est un protocole de communication qui indique aux moteurs de recherche que le site web est plus sécuritaire et que les échanges d'information entre le serveur du site et les utilisateurs se font selon des critères stricts concernant le cryptage des données. D'ailleurs un site web qui n'applique pas le HTTPS sera pénalisé par Google, Bing et les autres moteurs de recherche car considéré comme moins sûr pour les visiteurs.

5) Faire appel à des spécialistes de la cyber sécurité

Dès qu'un site web reçoit une certaine quantité de visiteurs et surtout, lorsqu'il comporte une section servant de boutique en ligne, il est fortement conseillé de travailler avec des experts de la cyber sécurité pour établir un diagnostic et apporter les meilleures solutions. Ces experts sauront prescrire les meilleures techniques de protection et assurer un suivi au fil du temps.

B2BQuotes.com