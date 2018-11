Une guignolée simplifiée dans la Vallée

Cette année encore, le député de Borduas, Simon Jolin-Barrette, invite la population à la générosité à l’approche de la période des Fêtes.

Le député de Borduas et ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, monsieur Simon Jolin-Barrette, invite la population de la circonscription à, une fois de plus, faire preuve de générosité à l’approche de la période des Fêtes. Mais il tient également à souligner l’effort de concertation du Conseil 2905 des Chevaliers de Colomb et du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, qui ont réussi à pleinement unir leur force et à organiser une seule guignolée pour couvrir presque l’ensemble du territoire : la Guignolée des Deux Rives. « Grâce au travail de ces deux organismes, la guignolée se déroulera sur une seule journée, le 9 décembre, dans presque l’ensemble de la circonscription. » Monsieur Jolin-Barrette souligne du même coup qu’il sera non seulement plus simple de publiciser l’événement, mais aussi qu’il sera aussi plus simple pour les bénéficiaires de savoir où s’adresser en cas de besoin.

« Il n’y a qu’à contacter le CABVR ou les Chevaliers de Colomb pour connaître les détails. » C’est monsieur Jean-Pierre Charbonneau, ancien député local et ex-président de l’Assemblée nationale, qui occupera les fonctions de président d’honneur de cette première édition de la Guignolée des Deux Rives, qui englobe les municipalités de Saint-Jean-Baptiste, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Beloeil, McMasterville et Saint-Mathieu-de-Beloeil.

Quant aux municipalités de Sainte-Madeleine et Sainte-Marie-Madeleine, également dans la circonscription de Borduas, la guignolée se tiendra le 1er décembre, et se déroulera sous l’égide des Chevaliers de Colomb locaux. À Saint-Antoine-sur-Richelieu, enfin, c’est la Fondation du Maire qui s’occupe de la guignolée, qui aura lieu le 8 décembre dans cette municipalité.

Toutes les informations concernant les guignolées dans la circonscription de Borduas seront diffusées sur la page Facebook du député et ministre Simon Jolin-Barrette.