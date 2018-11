Faites partie de la tradition à la Ville de Saint-Basile-le-Grand

Du 30 novembre au 2 décembre, le cœur villageois de Saint-Basile-le-Grand (Place des Générations, Rues Principale et Préfontaine) s’animera d’une ambiance joyeuse du temps des fêtes à l’occasion du 8e Marché champêtre de Noël. Venez découvrir les trésors de plus de cinquante exposants en métiers d’art ou de produits du terroir, répartis dans des maisonnettes de style champêtre ou sous le grand chapiteau chauffé et éclairé.

Également au programme de cet évènement festif, notons l’exposition d’un village de Noël miniature, de nombreux ateliers de création et les rencontres individuelles avec le père Noël. De plus, une activité spéciale est proposée aux visiteurs chaque jour :

Chanteurs ambulants et tirage – Vendredi 30 novembre, 19 h à 21 h

Pour l’ouverture officielle du Marché, Les Caroles de Noël, un trio de chanteurs a capella, se déplaceront sur le site afin d’ajouter de la magie à l’ambiance. Les visiteurs du vendredi soir pourront également se procurer un billet de tirage qui leur donnera la chance de gagner l’un des quatre bons-cadeaux de 25$ échangeables chez l’un des exposants présents durant la fin de semaine.

Défilé du père Noël – Samedi 1er décembre, 9 h 15

Le traditionnel défilé du père Noël se mettra en branle dès 9 h 15 à l’école de la Chanterelle. Il empruntera ensuite les rues des Pinsons, Bella-Vista et Principale pour arriver sur le site du Marché champêtre, devant l’église, vers 10 h 15. Venez voir arriver le père Noël!

Spectacle de conte avec Thierry Goulet-Forgues – Dimanche 2 décembre, 14 h

Thierry Goulet-Forgues, conteur professionnel, nous transportera dans l’univers des contes traditionnels, en s’accompagnant parfois à la guitare, parfois à l’harmonica. Le spectacle sera présenté dans l’église. Ambiance des fêtes assurée!

Pour consulter le programme complet de la fin de semaine, consultez le villesblg.ca/marchedenoel.