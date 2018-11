L’inscription pour joindre la grande famille de l’Opération Nez rouge se poursuit!

Pour une 35e année, le temps des Fêtes ira de pair avec la présence de l’Opération Nez rouge et de ses bénévoles sur les routes du Québec. Afin d’offrir le service de raccompagnement qui sera de retour du 30 novembre au 31 décembre prochains, l’Opération Nez rouge lance son traditionnel appel de recrutement à la population pour l’inviter à participer à une ou plusieurs soirées de raccompagnement.

Soutenue par ses deux partenaires de toujours, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, elle pourra également compter sur l’appui de l’humoriste François Bellefeuille, son porte-parole pour la campagne 2018, pour mobiliser les Québécois.

Tout comme les bonnes raisons de devenir bénévole, les façons de s’inscrire sont multiples. Pour joindre le plus gros party du temps des Fêtes, les intéressés peuvent télécharger ou remplir directement en ligne le formulaire d’inscription au OperationNezrouge.com. L’interface de navigation du site Web a été entièrement revue pour rendre l’information relative à chaque région encore plus accessible. Le formulaire peut également être transmis par la poste ou envoyé par le biais de l’application mobile Nez rouge après l’avoir pris en photo avec son téléphone cellulaire.

Les bénévoles courent la chance de s’envoler pour la Belgique!

La Brasserie Labatt est heureuse de souligner le travail des bénévoles qui prendront part à la 35e campagne en faisant tirer parmi ceux-ci un voyage pour deux personnes à destination de Bruxelles, en Belgique.



Aux billets d’avion aller-retour s’ajoutent l’hébergement payé, une visite de la brasserie Stella Artois, 500 $ d’argent de poche et bien plus encore! En prime, les bénévoles qui se seront inscrits avant le

30 novembre doubleront leurs chances de boucler leurs valises. Pour obtenir cette deuxième chance de gagner, il suffit de transmettre son formulaire d’inscription bénévole d’ici le début de la campagne de raccompagnement. Les détails et règlements du concours sont disponibles sur le site OperationNezrouge.com.