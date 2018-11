Collecte de sang du maire de Chambly: Et si vous sauviez une vie ?

La Ville de Chambly invite les citoyens à participer en grand nombre à la collecte de sang du maire de Chambly, Me Denis Lavoie, le lundi 10 décembre, de 13 h à 20 h, au Centre des aînés de Chambly (1390, av. Bourgogne). Cette année, le maire et les membres de l’équipe d’Héma-Québec souhaitent accueillir plus de 150 donneurs.

Le succès de cette collecte de sang est possible grâce à la précieuse collaboration des élèves de 6e année de l’école de Bourgogne, de même que l’association Marie Reine et les Chevaliers de Colomb.

Il est à noter qu’il faut prélever au minimum 1000 dons de sang quotidiennement afin de répondre à l’ensemble des demandes des hôpitaux. L’altruisme des donneurs et leur engagement contribuent directement au bien-être de milliers de québécois malades ou blessés et permettent de maintenir la réserve collective à un niveau optimal.

Un don de sang prendra seulement 1 heure de votre temps, et pourrait prolonger considérablement la vie d’une autre personne. Rappelons qu’il n’y a aucun danger de contracter une maladie, puisque tout le matériel est stérile, utilisé une seule fois et détruit par la suite. Il est possible de donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année.