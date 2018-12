Distribution de boucles blanches pour les 12 jours d'actions contre les violences faites aux femmes

Comme à chaque année, du 25 novembre au 6 décembre, la Campagne des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes se déroule à travers le Québec. Cette campagne précède la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes du 6 décembre instituée par le Parlement du Canada en 1991 après la tuerie de la Polytechnique où 14 femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient des femmes.

Le Centre de femmes l’Essentielle invite toute la population à porter la boucle blanche. Cette campagne se veut un moment pour se recueillir et réfléchir au phénomène des violences faites envers les femmes, et ainsi rendre hommage à celles qui ont perdu la vie à cause de la violence sexiste. À cette fin, l’Essentielle vous invite à venir vous procurer gratuitement votre boucle blanche et ainsi participer à ce geste collectif.

Porte d’entrée des femmes victimes de violences

Les centres de femmes sont des milieux de vie pour s’outiller contre les violences faites aux femmes. Ils font de la sensibilisation, de la prévention, du dépistage, du soutien et de l’accompagnement individuel visant la sécurité des femmes, des groupes d’entraide, de la formation. Ils travaillent en partenariat avec les ressources du milieu, auxquels ils réfèrent les femmes, selon leurs besoins.

Donne-toi de l’air!

Cette année, les activités visant à s’outiller contre les violences faites aux femmes à partir du 25 novembre qui ont lieu dans les centres de femmes s’inscrivent dans la campagne Donne-toi de l’air qui a pour but de faire connaître les centres de femmes et leur travail. Ce sont des milieux de vie pour prendre soin de soi, pour s’entraider, pour agir ensemble et pour s’outiller, en autre, contre les violences faites aux femmes.

L’Essentielle est ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Il est fermé entre 12h00 et 13h15 (sauf le mercredi), de même que le lundi après-midi. Il est situé au 231, rue Brillon (près de l’école St-Mathieu, dans le Vieux Beloeil). Pour informations : (450) 467-3418.