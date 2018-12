Six idées de cadeaux de Noël pour les sportifs

Votre famille et vos amis sont des passionnés de sports. Pour certains, c’est l’activité physique en salle de sport, alors que pour d’autres ce sont les sports en plein air. Les enfants, quant à eux, ne passent pas une année sans être impliqués dans le hockey, le baseball ou le soccer. Ils ont ce besoin de bouger qu’ils doivent absolument assouvir, à leur plus grand bonheur. Jetez un coup d’œil à ces idées de cadeaux de Noël pour les sportifs afin de rendre heureux vos mordus de sport!

Abonnement au gym – Quelle belle façon de faire plaisir à votre adepte de musculation et de crossfit! Vous ferez économiser de l’argent à celui-ci durant toute une année, en prenant un abonnement annuel. De plus, vous pourriez personnaliser le cadeau en lui offrant un ensemble du parfait sportif incluant une bouteille, des vêtements adaptés, une serviette, etc. Une belle manière de montrer que vous supportez cette personne dans tous ses efforts.

Cours de gymnastique – À St-Léonard, le Tic Tac Gym propose des cours de gymnastique alliant plaisir, développement les habiletés motrices et sociales. Ces cours sont principalement offerts aux enfants, mais ils peuvent se faire conjointement avec les parents. Une belle manière de garder votre enfant actif tout en renforçant les liens avec votre petit-amour.

Initiation au surf à pagaie – Plusieurs forfaits sont offerts par Montréal SUP afin de s’initier au surf à pagaie. Habituellement, une grande partie de la classe est allouée à la connaissance de la planche et son maniement. Il faut que vous soyez en mesure de bouger en toute sécurité sur le SUP. Par la suite, plusieurs options s’offrent à vous : terminer le cours par une introduction au yoga sur planche ou regarder le spectacle des feux d’artifice sur l’eau. C’est un sport plus calme qui saura plaire même aux plus casaniers.

Forfait de golf – Vous ne pouvez vous tromper en offrant un forfait de golf à vos passionnés des 18 trous . Il vous faudra bien magasiner votre forfait en fonction des préférences de vos golfeurs puisque certains d’entre eux sont des parcours « par 3 » de 9 trous alors que d’autres, un peu plus coûteux, proposent des parcours de 18 trous.

Initiation au snowkite – Pour les amateurs de sport de glisse, le snowkite est une expérience unique en son genre. Le snowkite (ou paraski) est beaucoup plus accessible qu'il n'en a l'air et la plupart des gens seront autonomes après seulement une heure d'initiation. Les sportifs de tous âges y prendront plaisir et pourront rapidement savourer pleinement l’activité, toujours encadrés par un moniteur qualifié et passionné! À la fin du cours d’initiation, les skieurs auront droit d’aller pratiquer leurs nouvelles connaissances dans des descentes libres.

Initiation à l’escalade – L’avantage avec l’escalade c’est qu’elle peut se pratique à l’intérieur, comme à l’extérieur ce qui en fait un sport quatre saisons. Certains centres d’escalade comme L’accroché de Lévis, offre des cours d’introduction pour adultes, mais aussi des classes d’initiation parent-enfant. Une autre belle occasion de donner un bel exemple à vos enfants!