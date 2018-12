6 145 $ recueillis pour la Campagne Noël sans faim du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

La communauté collégiale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a fait preuve d’un énorme élan de générosité cette année en donnant plus de 6 000 $ et des denrées alimentaires non périssables dans le cadre de la 14e Campagne Noël sans faim qui s’est tenue du 26 novembre au 7 décembre, battant ainsi le record de l’an passé qui était de 4 840 $.

Grâce à cette mobilisation, c’est une quarantaine d’étudiantes et étudiants éprouvant des difficultés financières qui recevront un chèque-cadeau d’épicerie avant de partir en congé pour la période des fêtes. Certains d’entre eux recevront également un sac rempli de denrées alimentaires.

En plus de la participation active des membres du personnel, encore cette année, le comité organisateur a pu compter sur la collaboration de plusieurs étudiantes et étudiants impliqués dans divers comités parascolaires. Ceux-ci ont, entre autres, organisé une friperie et confectionné et vendu des pots cadeaux (sel de bain, biscuits, etc.) et des cahiers de notes recyclés. À toutes ces actions se sont ajoutées les traditionnelles activités de la Guignolée et le Volley-O-Thon, toujours aussi lucratifs et populaires auprès des étudiantes, des étudiants ainsi que des membres du personnel.

D’autres initiatives organisationnelles ont été mises sur pied pour bonifier la récolte de dons. Parmi celles-ci, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a créé une plateforme pour que les membres de la communauté collégiale puissent faire des dons en ligne. En plus d’offrir des sacs réutilisables aux bénéficiaires des denrées alimentaires, la librairie Coopsco Saint-Jean-sur-Richelieu a fait un don de 300 $. De plus, le concessionnaire alimentaire du Cégep, Laniel St-Laurent, a maintenu son dîner spaghetti pour une 4e année consécutive. Soulignons aussi la participation active de l’équipe du plateau de travail du Centre de récupération de papier qui a fait la cueillette et la vente des bouteilles consignées tout au long de l’année pour ainsi remettre leur recette à la Campagne Noël sans faim. Finalement, les dons des diverses instances ont permis d’augmenter les sommes d’argent récoltées.

Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées dans l’organisation des activités ainsi que l’ensemble des donatrices et donateurs pour leur grande générosité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient contribuer à la cause, le don en ligne sera ouvert jusqu’au 25 décembre : www.jedonneenligne.org/fondationcegepstjean (crédit d’impôt émis pour les dons de 10 $ et plus).