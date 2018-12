3 bons plans pour garder la forme

Il n’est pas toujours évident de garder forme, surtout en hiver quand le temps ne nous y encourage pas ! Et pourtant, rester en forme est bon pour le moral ! Quelle hygiène de vie adopter en cette saison ?

1.Pratiquer un sport

Eh oui, l’activité physique est le sésame d’une bonne santé. Quoi de mieux que de respirer l’air pur après une journée de travail ou en fin de semaine ? On se vide la tête de tous les problèmes accumulés et l’on se ressource. Nos bons plans :

30 minutes de marche quotidienne dans la rue ou dans un parc avant de rentrer à la maison,

Enfourcher son vélo et braver les pistes cyclables nez au vent,

Plonger dans la piscine municipale pour une petite heure de natation, excellent pour le dos,

Choisir un sport ludique et collectif, plus motivant selon votre personnalité : la danse (zumba, country,…), le handball, le fitness, le pilate !

S’inscrire dans un club de randonnées en raquettes le week-end pour se balader au cœur de la nature ou pratiquer la marche nordique, un sport complet pour tous les muscles du corps.

2.Faire le plein d’énergie

Le nerf de la guerre, c’est l’alimentation ! Dès les premiers signes de fatigue, de stress, de troubles intestinaux, il est peut-être temps de régénérer votre organisme par un régime détox. Une mauvaise alimentation est sans doute en cause.

Ce régime à base de légumes et de fruits n’est pas conçu pour durer. Trois jours par mois suffisent à rétablir le bon équilibre et faire le plein d’énergie. Les protéines et les lipides sont donc bannis pendant la cure. Seuls les produits naturels sont admis, pas de préparation industrielle surtout, pas de tabac ni d’alcool. Vous pouvez consommer les fruits et légumes sous forme de jus, de soupes, crus ou cuits à la vapeur.

Pour compenser le manque de minéraux, vous avez droit à un yaourt par jour, 1 portion de fromage et 1 portion de poisson. Et parce que le plaisir est essentiel, vous dégusterez 2 carrés de chocolat, mais noir ! N’oubliez pas de boire 1,5 litre d’eau par jour.

3.Une bonne qualité de sommeil

Le mot d’ordre : respecter votre horloge biologique par des horaires réguliers, dormez au moins 7 heures par nuit. Préservez votre dos par un bon matelas, il est peut-être temps de le renouveler si vous êtes plus fatigué le matin que la veille ! Testez votre literie dans un magasin de matelas pour être sûr de faire le bon choix. L’essai peut durer plusieurs jours chez vous.

Une chambre peu chauffée et sombre, voire plongée dans le noir, favorise l’endormissement et la qualité du sommeil.