Le Collège Charles-Lemoyne accueillera les meilleurs scientifiques en herbe en avril 2019

C'est en novembre qu'avait lieu le lancement de la finale québécoise de la Super Expo-sciences Hydro-Québec. Le Collège Charles-Lemoyne aura le plaisir d'accueillir les 127 meilleurs projets scientifiques du réseau scolaire provincial du 11 au 14 avril 2019.

Pour la première fois en près de 40 ans, une institution privée aura l'honneur d'organiser cet évènement. Veuillez noter que le Collège sera à la recherche de commanditaires et de juges pour cette exposition destinée à un large public en Montérégie. L'Expo-sciences 2019 permettra aussi au Collège Charles-Lemoyne de lancer sa campagne «DEMAIN CCL» ayant pour objectif de proposer des solutions innovantes contribuant au développement durable en contexte scolaire.



« La curiosité, justement, avec la passion et le désir de communiquer, c’est tellement ce que j’observe chez nos jeunes participants. Et je suis sûr que la prochaine finale au Collège Charles-Lemoyne nous révélera une nouvelle cohorte de filles et de garçons remplis de ces talents. Au nom d’Hydro-Québec, je veux féliciter et souhaiter bonne chance aux élèves. » - M. Alain Croteau, chercheur en robotique à l’Institut de recherche d'Hydro-Québec.



« Le Réseau Technoscience est très heureux de tenir cette 41e édition de la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise au Collège Charles-Lemoyne. Il y a déjà plusieurs années que nous entretenons une belle collaboration avec le Collège et son personnel enseignant, et nous sommes très heureux de travailler avec eux à titre d’institution hôte! » - Mme Bénédicte Cléroux, responsable du programme Expo-sciences pour le réseau Technoscience.