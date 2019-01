Découvrez le centre de femmes l'Essentielle ce mercredi 9 janvier

Joignez-vous, ce mercredi au personnel du Centre de femmes l'Essentielle afin de connaître les nouvelles activités et vous y inscrire. Une occasion de se retrouver ou encore de découvrir le Centre et les femmes qui l’animent.

Les activités seront présentées à 9h30 et une soupe sera servie pour le dîner. Vous trouverez la programmation complète au www.cfessentielle.org.

L’Essentielle est un lieu d’appartenance géré par et pour les femmes de la Vallée-du-Richelieu et des environs. C’est aussi une porte ouverte aux femmes, quels que soient ses besoins, son âge, son état civil, sa nationalité ou son orientation sexuelle. Nous offrons des services et un réseau d’éducation et d’actions selon les besoins du milieu. Le Centre intervient sur la condition féminine dans son ensemble.

Information : (450) 467-3418.