Ateliers gratuits à venir au Centre de femmes L'Essentielle

Au cours des prochaines semaines, le centre de femmes L'Essentielle proposera plusieurs ateleirs gratuits aux intéressées. Voici la programmation des activités à venir dès le 6 février prochain.

Agente de ma sexualité

Mercredi le 6 février, 13 h 30 à 16 h 30 avec Jessie Garant-Rioux

Cette rencontre permettra d’explorer les éléments entourant l’affirmation sexuelle. Nous verrons également ce qui peut influer sur la capacité à s’affirmer lorsqu’il s’agit de sexualité. Ce sera une rencontre interactive où réflexions et discussions seront au rendez-vous.

CLUB DE LECTURE

13 h 30 à 16 h 30, 12 février, 5, 26 mars

3 rencontres

Animation : Club de lecture

Avez-vous envie de partager le bonheur de lire dans un environnement qui favorise la prise de parole ? Voulez-vous faire circuler la littérature québécoise féminine ? Aimez-vous être attentive au discours dominant afin de le déconstruire ? Si vous aimez entendre la perspective des autres pour ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, voici une nouvelle activité pour vous.

Prendre soin des proches, prendre soin de soi !

18 h à 21 h, à partir du 31 janvier

9 rencontres

Animatrice : Josée Robidas

Être proche aidante se définit par le mot « aider », ce qui signifie : assister, épauler, seconder, soulager et soutenir. Plus de 70 % des soins à domicile sont accomplis par les proches aidants dont la majorité sont des femmes de 45 ans et plus. Cet atelier est un temps de ressourcement et de soutien pour les proches aidantes. Nous aborderons le rôle de la proche aidante, les conflits relationnels, la communication ainsi que la reconnaissance de son rôle.