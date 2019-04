Culture Montérégie lance sa semaine de la baladodiffusion sur l’entrepreneuriat culturel

Toujours avec la volonté de mobiliser les forces vives des milieux culturels et des affaires pour les amener à collaborer, Culture Montérégie est fier de lancer sa plus récente initiative : la semaine de la baladodiffusion. Du 8 au 12 avril, six émissions sur le thème de l’entrepreneuriat culturel seront accessibles en baladodiffusion, et ce, tout à fait gratuitement, notamment grâce à un appui du Gouvernement du Canada.

Cette série d’émissions a été conçue et coordonnée par Sabrina Brochu, agente de développement à Culture Montérégie. Depuis quelques années, elle déploie les différentes actions de Culture Montérégie en matière de financement pour les organismes culturels. « Le financement constitue le nerf de la guerre en culture. Pour assurer leur pérennité, les organismes doivent obtenir du financement public, solliciter du financement privé et dégager des revenus autonomes. C’est avec cet enjeu en tête que nous avons pensé cette série d’émissions radiophoniques téléchargeables. Notre objectif est de partager des connaissances et des expériences concrètes pouvant répondre à certaines questions ou simplement inspirer le milieu », mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

La baladodiffusion offre l’avantage d’un contenu disponible en tout temps. L’information partagée est donc accessible au plus grand nombre ce qui en multiplie la portée et l’impact. Depuis quelques années, la baladodiffusion connaît un essor important, et ce, principalement chez les jeunes de 18 à 35 ans. Culture Montérégie croit donc que ce projet pilote lui permettra de rejoindre la relève entrepreneuriale en culture de la région. Chacune des six émissions, d’une durée de 20 à 40 minutes, accueillera un invité différent venu partager son expérience sur un sujet donné. Les émissions seront diffusées selon le calendrier suivant :

Émission 1 Le financement participatif — diffusée le 8 avril

Invitée : Elsie Lefebvre, directrice La Ruche Grand Montréal

Le financement participatif pour un projet constitue à la fois une étude de marché, un moyen de recueillir des fonds et un levier pour obtenir un soutien additionnel des entreprises privées et des instances publiques. Il est aussi une occasion de mobiliser une communauté autour de l’organisme. Marche à suivre, conseils et clés de succès seront abordés dans ce balado.

Émission 2 L’économie sociale et les obligations communautaires — diffusée le 9 avril Invités : Mélanie Rheault, coordonnatrice du Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil et Mario Fortin, président-directeur général des Cinéma Beaubien — Cinéma du Parc – Cinéma du Musée

Les organismes culturels sont formés sous le statut légal d’organisme à but non lucratif. En offrant des biens et des services, ces OBNL sont aussi des entreprises d’économie sociale. Ce balado offre une nouvelle perspective sur l’entrepreneuriat en culture. On y parlera également d’un outil de financement trop peu connu, soit les obligations communautaires.

Émission 3 Développement d’une offre marchande — diffusée le 10 avril

Invité : Philippe Larose Cadieux, directeur créatif et cofondateur d’ARTBOX, une agence de marketing à impact social, et également artiste numérique.

Les pratiques commerciales semblent entrer en conflit avec la démarche artistique des créateurs et la mission des organismes culturels. Ce balado tentera de donner des moyens de concilier mission, vision et valeurs avec l’accroissement de la part de revenus autonomes par la diversification des activités marchandes.

Émission 4 La philanthropie en culture — diffusée le 11 avril

Invitée : Karla Étienne, interprète, enseignante et directrice adjointe chez Zab Maboungou/Compagnie Danse Nyata Nyata

Selon Statistiques Canada, seulement 20 % des organismes culturels ciblent tous les types de donateurs, tandis que la grande majorité (88 %) vise principalement les entreprises privées. Karla Étienne partage son expérience sur les débuts des activités philanthropiques à la Compagnie de Danse Nyata Nyata et comment elle a réussi à instaurer une culture philanthropique au sein de l’organisme par de petites actions qui prennent en compte tous les types de donateurs.

Émissions 5 et 6 Les communications et le marketing dans le secteur culturel et La commandite — diffusées le 12 avril

Invitée : Thérèse David, formatrice, conférencière, consultante et chargée de cours dans le domaine des communications

Sans une stratégie de communication et de marketing efficace, il est difficile pour un artiste ou un organisme culturel de consolider sa position auprès de ses partenaires publics, privés et de sa clientèle cible. L’émission 5 aborde le processus marketing, les marques, les relations de presse, le plan de communications et les médias sociaux.

Le lien culture-affaires débute souvent par une demande de commandite. La compétition est féroce dans ce domaine et les organismes culturels doivent y être bien préparés et outillés. L’émission 6 présente les bases de la commandite et répond de façon concrète aux questions les plus couramment posées sur le plan de commandite, l’activation de commandite et l’approche du milieu des affaires.

Cette série en baladodiffusion a été produite en partenariat avec l’entreprise Les productions du garde-robe et sera disponible à l’adresse suivante : https://www.culturemonteregie.qc.ca/balados/