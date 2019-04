Grand défi Pierre Lavoie 2019 : l’équipe UMQ-Énergir relèvera pour une cinquième fois le 1 000 km

, les élues et élus de l’UMQ enfourcheront leur vélo du 13 au 16 juin prochains et traverseront des dizaines de municipalités sur plus de 1 000 kilomètres.



« Alors que l’Union célèbre son centenaire de fondation en 2019 sur le thème "100 ans en mouvement", il allait de soi qu’elle participe à la onzième édition du 1 000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie pour montrer à nouveau l’exemple et promouvoir de saines habitudes de vie et la pratique d’activités physiques. Je tiens par ailleurs à souligner l’engagement des municipalités et des élues, élus et employés municipaux qui accueilleront chaleureusement notre équipe de cyclistes et les quelque 200 autres qui défileront sur leur territoire en juin prochain », a déclaré monsieur Michel Angers, capitaine de l’équipe et maire de Shawinigan.



Mentionnons que le parcours 2019 du 1 000 kilomètres débutera encore cette année à Saguenay et se terminera à Montréal. Les cyclistes feront notamment escale à L’Anse-Saint-Jean, La Malbaie, Saint-Ferréol-les-Neiges, Québec, Thetford Mines, Warwick, Drummondville, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Brossard.



« Énergir est fière de soutenir l’équipe des élues et élus municipaux de l’UMQ pour une quatrième année consécutive », a affirmé pour sa part monsieur Guillaume Lefèvre, directeur aux affaires publiques et gouvernementales chez Énergir. « Notre organisation salue la détermination de l’équipe municipale qui prendra part à l’épreuve du 1 000 km du Grand défi Pierre Lavoie et qui agit comme modèle pour les jeunes et moins jeunes. La promotion et l’adoption de saines habitudes de vie doivent faire l’objet d’une attention et d’efforts continus. Autant de principes auxquels nous croyons et que nous essayons d’intégrer dans notre quotidien fondé sur la priorité accordée à la santé et sécurité au travail. »



Les membres de l’équipe 2019 de l’UMQ sont :