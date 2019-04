Un étudiant du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu rafle la 2e place lors de la finale internationale du Trophée RobotFly

Lors de la 2e édition régionale du Trophée RobotFly qui a eu lieu le mercredi 6 mars dernier au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, en collaboration avec le Groupe Claret, les gagnantes et gagnants des deux premières positions, soit l’équipe du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et celle du Cégep de Victoriaville, ont eu la chance de représenter le Québec lors de la 4e édition de la finale internationale qui s’est tenue à Cluses en France, du 30 mars au 6 avril 2019.

Lors de la grande finale, Jérémi Bélanger Kaigle, étudiant au programme Techniques de génie mécanique du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, a remporté la 2e place avec son équipe. Une étudiante du Cégep de Victoriaville, Laurie Croteau, a quant à elle remporté la 3e place. Au départ, ils étaient plus de 330 étudiantes et étudiants de niveau collégial de plusieurs pays à participer à cette compétition de robotique industrielle d’envergure.

Lors de ce séjour, les jeunes invités avaient à l’horaire plusieurs visites touristiques des Alpes, mais également des visites d’entreprises 4.0 et robotique, notamment l’usine de fabrication des équipements Staübli à Faverges, un fabriquant d’envergure internationale de métiers à tisser numérique hautement innovants et de robots industriels parmi les plus performants. La finale internationale, incluant des épreuves théoriques et pratiques, des mini-conférences et des démonstrations technologiques a eu lieu le 4 avril en présence de nombreux représentants industriels, du député local, du maire de la ville et de représentants de la région Rhones-Alpes- Auvergne.

Cette compétition a été une belle occasion de promouvoir les métiers techniques dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, en plus de permettre des rencontres interculturelles. Les enseignants du Cégep présents ont également pu participer au dialogue entre les mondes de l’industrie et celui de l’enseignement afin de trouver des moyens d’adapter leur pédagogie pour mieux répondre à la réalité changeante des entreprises.

Il va sans dire qu’une fois encore cet événement a connu un vif succès et a su rallier enseignants, industriels et étudiants dans une compétition amicale enlevante!

L’entreprise Claret Canada inc. sera présente lors du Forum stratégique sur le manufacturier innovant le 10 mai prochain, une initiative d’Investissement Québec et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Elle y tiendra un kiosque présentant le Trophée RobotFly comme étant le thème de la Relève. L’an dernier, cet événement avait rassemblé près de 800 personnes participantes.