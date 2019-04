Retour sur la 5e édition du Salon Week-end Santé

La Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) a tenu le week-end dernier la 5e édition du Salon Week-end Santé au Complexe sportif Sportscene à Mont-Saint-Hilaire. L’événement, fort du succès des années précédentes, s’est surpassé pour son anniversaire et la population était au rendez-vous!

« Il est toujours très difficile de compter les entrées au Salon, mais en observant le fort achalandage dans les allées tout au long du week-end, nous pouvons confirmer un record de participants et nous en sommes très fiers! », a mentionné Julie La Rochelle, directrice générale de la CCIVR.

Le Salon a également accueilli la présence de deux ministres lors de son ouverture samedi matin, Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et M. Simon Jolin-Barrette, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Leader parlementaire du gouvernement et député de Borduas. M. Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher – Les Patriote – Verchères, ainsi que six maires de la Vallée-du-Richelieu nous ont aussi fait l’honneur de leur présence.

L’engouement pour le Salon s’est bien fait ressentir avec une programmation riche et variée qui a su plaire à tous avec, entre autres, sept conférenciers de renom; Colette Provencher, Guillaume Lemay-Thivierge, Valérie Sirois, Bernard Lavallée, Jean Bédard, Madame Labriski et Sylvie Fréchette, qui ont rempli la salle de la Zone Conférences. La Zone Action dynamique a proposé des démonstrations et essais de sports qui ont fait bouger les visiteurs. La Zone Famille a attiré des dizaines d’enfants à chaque spectacle proposé, en plus du jeu gonflable, des animaux sauteurs et de la murale collective qui amusaient les petits de façon continue.

Un record a aussi été fracassé cette édition avec 81 kiosques sur place. Les exposants étaient très variés, mais tous reliés de près ou de loin au monde de la santé (santé mentale, physique, sport, loisirs, mieux- être, nutrition et environnement).

Les coprésidents d’honneur, M. Yves Corriveau, maire de Mont-Saint-Hilaire et Mme Diane Lavoie, préfète de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu et mairesse de Beloeil, ainsi que le porte-parole Yan England, ont été extrêmement généreux de leur présence tout au long de l’événement afin de rencontrer et échanger avec les visiteurs et les exposants.

Plusieurs nouveautés

C’est dimanche que s’est déroulé, pour une première fois au Salon Week-end Santé, le Défi têtes rasées Leucan, présenté par Proxim. Avec les 35 participants au Défi qui ont mis leur tête à prix, Leucan Montérégie a pu dépasser son objectif en amassant 55 000 $!

Aussi une nouveauté pour cette édition, c’est avec des étoiles dans les yeux que les familles ont pu patiner avec les mascottes des «Minions», des joueurs des Riverains de Mont-Saint-Hilaire, ainsi qu’avec Bruno Gervais et Pascal Trépanier, anciens joueurs de la Ligne nationale de hockey, dimanche matin.



Des concours rassembleurs



Grâce à Voyages Action et Vacances Transat, Madame Chantal Bonneau de Saint-Mathieu-de-Beloeil s’est mérité un crédit-voyage de 3000 $ en participant au Grand Concours Vacances.

De plus, les visiteurs pouvaient voter pour leur kiosque coup de cœur et celui-ci remportait son kiosque gratuit pour l’édition suivante. Les votes ont été extrêmement serrés, mais c’est Les Aliments Naturels L’Eau Vive qui a remporté le Concours Kiosque Coup de Cœur, présenté par L’Oeil Régional, grâce à la qualité de ses produits et services, son dynamisme, son originalité et sa présentation visuelle.

Finalement, deux familles chanceuses ont gagné un abonnement familial chez Zükari en participant à la murale collective de la Zone Famille.

Hommage à un fidèle bénévole



Sans l’implication de plusieurs dizaines de bénévoles, l’événement ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, c’est pourquoi la CCIVR a tenu à souligner l’implication d’un bénévole avec son Prix Hommage qui est remis pour une deuxième année. C’est M. Paul Gaudreau, qui a reçu l’honneur de ce prix, en présence de ses amis et sa famille. En plus d’être impliqué à titre de chef bénévole pour le Salon Week-end Santé depuis la première année, M. Gaudreau s’implique dans des dizaines d’autres événements de la région et de l’extérieur.

Bilan du virage vert



Le Salon Week-end Santé, soucieux de son impact sur l’environnement, a entamé un virage vert dans le but de devenir un événement plus écoresponsable. En collaboration avec exo, les visiteurs ont pu se rendre en autobus gratuitement sur place. De plus, la Patrouille verte Nature-Action était présente pour conseiller les visiteurs, mais aussi les exposants en matière d’écoresponsabilité. Le comité organisateur est fier des gestes posés, mais souhaite se donner le défi d’en faire davantage année après année.

Le Salon Week-end Santé offre gratuitement une expérience complète aux visiteurs: conférences de qualité, démonstrations de sports, spectacles divertissants et découverte de l’offre de services des entreprises de la région en matière de santé. Tout cela est possible grâce à nos précieux partenaires dont, entre autres, La Cage – Brasserie sportive, le Complexe sportif Sportscene, Voyages Action, Clinique dentaire Benoît et associés, Clinique interdisciplinaire Compleo, Jean Coutu Beloeil et Mont-Saint-Hilaire, Les Aliments Naturels L’Eau Vive, L’Oeil Régional, Les Résidences Soleil – Groupe Savoie et la Ville de Mont- Saint-Hilaire.