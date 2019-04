Ouvert ou fermé en cette fin de semaine de Pâques?

De nombreux établissements, et commerces seront fermés dimanche et lundi en raison du congé pascal. Mieux vaut savoir ce qui sera ouvert et fermé question de ne pas avoir de mauvaises surprises.

Dimanche de Pâques



Fermé

la plupart des SAQ Sélection et les succursales SAQ Dépôt

les centres commerciaux;

supermarchés;

petites épiceries

Ouvert

toutes les succursales SAQ Express et la plupart des SAQ Classique

Lundi de Pâques

Ouvert

les banques;

les centres commerciaux;;

certains commerces et épiceries;

la majorité des succursales de la SAQ

Fermé

bureaux municipaux et gouvernementaux;

la plupart des points de services comme la SAAQ;

les bureaux de Postes Canada, il n’y aura pas de livraison de courrier

Notez également que les horaires d'autobus et de trains peuvent être modifiés