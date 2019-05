100e anniversaire de l’UMQ : la SÉMECS récompensée à deux reprises

Dans le cadre du 100e anniversaire de l’Union des municipalités du Québec, la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) est fière et honorée d'avoir remporté deux prix au mérite Ovation municipale 2019 qui s’est tenu lors des assises annuelles à Québec samedi dernier. La SÉMECS s’est vu décerner le prix Coup de cœur du jury en raison du caractère exceptionnel du projet et le prix Votre coup de cœur, attribué par les délégués municipaux comme étant leur projet favori.



Pour la quinzième année d'existence de cette reconnaissance prestigieuse, 57 projets innovants ont été soumis par 35 municipalités, MRC et organisations municipales de 10 régions administratives.

Recevant ces honneurs et partageant ces récompenses avec l’ensemble des élus des 27 municipalités membres, le président de la SÉMECS et maire de Varennes, M. Martin Damphousse, souligne que « ces prix reviennent en quelque sorte aux 245 000 citoyens des trois MRC partenaires, qui au quotidien posent des gestes concrets pour notre environnement. À titre de représentants de nos communautés, nous sommes fiers d’avoir eu l’audace d’avoir mis en place une société d’économie mixte, en plus de détenir une expertise unique dans le domaine du traitement de la matière organique par procédé de biométhanisation. La SÉMECS est un véritable projet phare en Montérégie et elle permet de concrétiser un impact positif dans la lutte aux changements climatiques ».

Lors de l’événement, les représentants de la SÉMECS ont insisté sur l’aspect important de la concertation de l'ensemble des partenaires qui, malgré la pluralité, la diversité et les attentes spécifiques de chacun, ont su naviguer dans le même sens afin de concrétiser cet important projet. La mobilisation hors du commun et le caractère innovateur de ce dernier ont certainement contribué également à convaincre le jury de la force du projet.

Les membres du conseil de la SÉMECS et les partenaires souhaitent remercier les membres du jury et les élus et élues municipaux qui ont voté pour son projet.

« Être choisi comme étant coup de cœur, autant par les membres du jury que par nos pairs, c’est une reconnaissance qui nous appuie dans notre vision, notre choix de société, soit celui de valoriser les matières organiques en une énergie verte et renouvelable » tenait à préciser, M. Damphousse.

Le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté.