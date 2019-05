Le titre de Patriote de l’année 2019 décerné à Florent Coache

La Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent (SNQRSL) est très heureuse de décerner le titre de Patriote de l’année 2019 à monsieur Florent Coache. L’ancien maire de la Ville de Napierville a reçu le prix La Rose de Larochelle, lors d’une réception donnée en son honneur ce samedi.



Conseiller municipal à partir de 1978, monsieur Coache a initié et fondé la bibliothèque municipale de Napierville. Il devient par la suite maire de Napierville de 1980 à 1981. Il sera de retour pour un deuxième mandat à la mairie (1994-1998) pendant lequel il sera à l’origine des fêtes du 175e de Saint-Cyprien-de-Napierville qu’il présidera. Il sera également initiateur du livre-souvenir du 175e, publié en 1998.



Passionné de l’histoire, monsieur Coache s’est investi dans la cofondation, en 2009, de la Société d’histoire des XI (SHXI) qui regroupe l'ensemble des onze (11) municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville. La Société se donne pour mission de découvrir, préserver et promouvoir l'histoire et le patrimoine de la région au bénéfice des générations futures.



En 2013, Florent Coache a participé activement aux fêtes du 175e anniversaire des Patriotes de 1838 en organisant une fin de semaine d’activités diversifiées incluant des conférences et des kiosques thématiques. Il signera à compte d’auteur plusieurs articles portant sur la généalogie et il publiera en 2017, le livre Le fils de l’armurier, Jacques Denoyon.



Parents, famille et amis ont été invités à célébrer les grandes réalisations et l’implication indéniable du Patriote de l’année 2019.



« Nous sommes heureux de souligner le parcours riche et inspirant de Florent Coache qui a démontré tout son attachement et son intérêt envers l’histoire, envers sa région, envers le Québec. Cela fait de lui, sans aucun doute, un patriote », a affirmé monsieur Christian Haché, président de la Société nationale des Québécois Richelieu-Saint-Laurent.