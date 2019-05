Nathalie Beaudoin est nommée directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Le conseil d’administration du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu est heureux d’annoncer la nomination de madame Nathalie Beaudoin au poste de directrice générale après la recommandation unanime du comité de sélection et la recommandation favorable de la Commission des études.

Au terme d’un rigoureux processus de sélection, madame Beaudoin a su démontrer des compétences de haut niveau en matière de gestion tout en incarnant les valeurs et la culture du Cégep Saint-Jean.

Membre de l'Ordre des administrateurs agréés (Adm.A.), madame Beaudoin détient un baccalauréat en communication de l’UQAM et une maîtrise en Sciences de la communication de l'Université de Montréal. Elle a également suivi des formations et du perfectionnement à l’École nationale d’administration publique (ÉNAP) et à HEC Montréal.

Directrice des communications et des affaires corporatives au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu de 2007 à 2019, elle a développé une vision globale et institutionnelle du Cégep et elle a acquis une très bonne connaissance des défis actuels et futurs. Elle a contribué activement au rayonnement de l’institution, à son développement et à la réalisation de nombreux dossiers majeurs en étroite collaboration avec les différents acteurs et actrices du milieu interne et externe.

Au cours des 20 dernières années dans le réseau collégial, madame Beaudoin a su démontrer un leadership mobilisateur en misant sur le travail d’équipe, la communication, la collaboration et en reconnaissant la contribution de chaque membre du personnel, toutes catégories confondues. Sa participation au sein du conseil d’administration du Cégep, du comité de finances et de vérification et plus récemment, du comité d’éthique et de gouvernance en tant que secrétaire générale, lui aura permis d’approfondir les aspects de gouvernance d’un cégep.

Parallèlement à ses fonctions professionnelles, madame Beaudoin est engagée au sein du réseau collégial en participant au comité des relations publiques de la Fédération des cégeps depuis 2012 où les grands enjeux sur le plan des affaires publiques et des relations gouvernementales sont mis de l'avant.

Madame Beaudoin a participé à des tables et des comités de concertation et de partenariats dans le Haut-Richelieu concernant les défis régionaux de l'enseignement supérieur et de l'immigration notamment. Elle a également siégé au conseil d’administration de la Société pour la promotion des événements culturels (SPEC) du Haut-Richelieu pendant 9 ans. Elle fait partie de la cohorte 2019 du programme de leadership au féminin au sein de la Chambre de commerce et de l'Industrie de la Rive-Sud (CCIRS).

« Je suis déterminée à me mettre au service de la communauté collégiale du Cégep Saint-Jean- sur-Richelieu afin de poursuivre le travail accompli et à réaliser les défis que nous nous sommes fixés ensemble dans le respect de la mission du Cégep », a déclaré madame Beaudoin au terme du processus de sélection.

« Nathalie Beaudoin est reconnue pour sa rigueur, son écoute, sa capacité d’établir des partenariats et son leadership démocratique hors du commun. Nul doute qu’elle fera sa marque pour la réussite éducative de nos étudiantes et étudiants et la réalisation des projets du Cégep », a déclaré le président du conseil d’administration.

Madame Beaudoin assurera la relève de madame Michèle Comtois qui prendra sa retraite le 30 juin 2019. Madame Beaudoin entrera en fonction le 1er juillet 2019 pour un mandat de cinq ans. Le conseil d’administration lui souhaite beaucoup de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et l’assure de son soutien.