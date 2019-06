Plusieurs villes de la région se sont engagées dans la lutte à l'herbe à poux

L’Association pulmonaire du Québec (APQ), en collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a lancé la 13e édition de la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux. Cette année, les villes de Chambly, Carignan, Richelieu, Beloeil, Saint-Basile-le-Grand, Mc Masterville et St-Bruno-de-Montarville participeront à la campagne qui vise l’arrachage de 1500 livres d’herbe à poux.

En prenant part à la campagne, les villes s’engagent à tenir des kiosques animés par sa patrouille verte, à informer sa population sur divers volets en lien avec l’herbe à poux, notamment identifier la plante et comment la contrôler. Ceux-ci se tiendront à des endroits stratégiques et auront lieu chaque semaine, tout au long du mois de juillet.

Finalement, au cours de cette même période, des corvées d’arrachage d’herbe à poux auront lieu à travers la ville et Victoriaville invite ses citoyens à venir déposer en tout temps leur récolte au Jardin des Rendez-vous. La Journée de la grande pesée d’herbe à poux, qui aura lieu le 3 août prochain, clôturera cette corvée d’arrachage.

Qu'est-ce que l'herbe à poux ?

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.

Repérer l'herbe à poux

L’herbe à poux pousse surtout dans les sols peu fertiles. Elle se trouve principalement :

le long des rues et des trottoirs;

au bord des routes asphaltées;

sur les terrains vagues;

sur les terrains en construction;

sur les terrains industriels;

sur les terrains servant de dépôts à neige.

La meilleure façon de diminuer les effets de l’herbe à poux est de l’éliminer de votre environnement.

Sur les petits terrains, tels que les terrains résidentiels, il est préférable d’arracher l’herbe à poux dès que vous la voyez. Vous pouvez effectuer l’arrachage à la main ou en déracinant la plante avec un outil de jardinage, par exemple une binette.

Sur les terrains de plus grandes dimensions, vous pouvez tondre la plante à l’aide d’une tondeuse à gazon. Pour obtenir de meilleurs résultats, tondez l’herbe à poux 2 fois par année, à la mi-juillet et à la mi-août, afin de réduire au maximum la quantité de pollen qui est libérée.

L’arrachage et la tonte sont 2 méthodes rapides et efficaces pour supprimer l’herbe à poux de votre terrain.

Vous pouvez jeter les plantes arrachées ou coupées dans votre bac de résidus verts. Il n’est pas recommandé de les mettre dans le compost, car les graines d’herbe à poux peuvent le contaminer.

Empêcher l'herbe à poux de pousser

L’herbe à poux pousse difficilement dans les pelouses fournies et fertiles. Pour limiter la présence de l’herbe à poux, vous pouvez :

utiliser du paillis ou des plantes couvre-sol aux endroits où il n’y a pas de pelouse;

améliorer la qualité du sol avec un terreau ou de l’engrais;

ensemencer le terrain ou y planter d'autres végétaux.

Consultez le conseiller d’un centre jardin pour connaître les produits les mieux adaptés contre l’herbe à poux.