Plus de 41 000 $ amassés pour la Fondation du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Grâce à la participation des entreprises et des généreux donateurs, cette nouvelle édition, présentée par la pharmacie Uniprix Serge Parent, les Maisons usinées Rémillard et Roulottes Rémillard, a permis d’amasser plus de 41 000 $ pour la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation Les Géants le 30 mai dernier.

Dame nature et la bonne humeur étaient au rendez-vous, au grand bonheur des personnes présentes. L’événement comptait un nombre record de kiosques de dégustations, de jeux et d’animations qui ont agrémenté le parcours et ont ainsi permis aux personnes participantes de vivre une expérience unique et enrichissante.

Rappelons que cet événement constitue une source de financement importante pour la Fondation du Cégep et la Corporation Les Géants qui ont de nouveau joint leurs forces pour une quatrième année consécutive.

Des profits essentiels pour une cause transformatrice

Les sommes amassées permettront de soutenir la réalisation de plusieurs projets liés notamment aux équipes sportives, à la remise de bourses d’études, à l’aide financière aux étudiants, à l’animation culturelle et au Service d’adaptation scolaire.

Vous désirez contribuer à la cause de l’éducation supérieure dans votre région? Vous pouvez participer à la campagne sur le site de Don en ligne.

Sur la photo : Julien L’Heureux, administrateur Fondation du Cégep, Patrice Leroux, administrateur Fondation du Cégep, Isabelle Prud’homme, directrice générale Fondation du Cégep, Serge Parent, président d’honneur de la Classique, Samuel Benny, président de la Fondation du Cégep, Marc-André Roy, président de la Corporation du Fort St-Jean et Michèle Comtois, directrice générale du Cégep