Programme d’aide financière simplifié pour l’obtention d’un pommeau de douche à débit réduit

Les Johannais sont invités à profiter d’une aide financière de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de se procurer un pommeau de douche à débit réduit, pour la réduction de la consommation de l’eau potable à la maison.

L’aide financière consiste en un remboursement de 50% de la valeur du pommeau de douche à débit réduit homologué WaterSense, installé en remplacement d’un pommeau de douche à débit régulier, pour un montant maximum de 40 $, jusqu’à écoulement de l’enveloppe budgétaire dédiée.

Quelques critères du programme :

être résident d’un immeuble situé sur le territoire construit avant le 31 décembre 2008 ;

avoir fait l’achat d’un pommeau de douche homologué WaterSense, chez un commerçant établi à Saint-Jean-sur-Richelieu, et avoir réalisé l’installation du produit avant le 31 décembre 2019 ;

fournir une copie de la facture ou du reçu d’achat sur lequel sont indiqués le nom de l’entreprise qui a effectué la vente, ses numéros de TPS et TVQ, et la date d’acquisition;

fournir une photo de l'emballage où sont identifiés le nom/no du modèle, le débit et le logo WaterSense.

Achetez en ligne et économisez



Les citoyens peuvent aussi se procurer leur pommeau de douche à débit réduit WaterSense à 50% de rabais sur le site web d’Hydro-Québec. Trois modèles de pommeaux sont offerts au choix. Les prix varient, avec le rabais applicable, de 13 $ à 18 $ avant taxes et la livraison est gratuite.



Les produits homologués WaterSense limitent le débit d’eau jusqu’à 40% de moins que le débit habituel. Une famille de 4 personnes peut épargner 43 800 litres d’eau et 100 $ en énergie et ainsi réduire jusqu’à 40% sa consommation d’eau par rapport aux produits traditionnels, sans compromis sur le confort.

Ce programme est une action concrète répondant aux objectifs d’économie d’eau potable de la Ville, ainsi qu’à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du gouvernement du Québec.