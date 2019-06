Séance d’information et de participation publique : projet d’agrandissement et de rénovation au 800, boulevard Industriel

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient une séance d’information et de participation publique sur le projet d’agrandissement et de rénovation au 800, boulevard Industriel. Cette séance aura lieu le lundi 10 juin 2019 à 19 h à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, 188, rue Jacques-Cartier Nord.



Par le biais de cette séance d’information, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite entendre les préoccupations des citoyens à l’égard du projet et tenter d’identifier des pistes de solutions pouvant satisfaire les différentes parties impliquées. Lors de cette soirée, les propriétaires présenteront leur projet ainsi que les mesures d’atténuation du bruit qui ont été prévues dans sa conception. Ils pourront également apporter toutes les précisions sur le projet et répondre aux différentes questions.



Rappelons que le registre visant à demander à la Ville de tenir un processus d’approbation référendaire à l’égard du règlement de modification de zonage n° 1753 a obtenu le nombre suffisant de signatures.