Organibac : un petit geste qui fait toute la différence

La Ville de Beloeil offre aux citoyens la collecte de l’organibac toute l’année. Tous les éléments «frais» et bien d’autres doivent être déposés dans l’organibac.

En plus de la nourriture, tous les éléments provenant du jardin, incluant le gazon, peuvent y être déposés, sauf les résidus de jardins «morts» (feuilles mortes, chaume du printemps, aiguilles de résineux), qui eux seront collectés lors de la collecte feuilles et chaume.

Rappel : les sacs de plastique compostables ou biodégradables sont refusés dans l’organibac. Les seuls sacs acceptés sont ceux de papier.

Vos petits gestes au quotidien font déjà une réelle différence dans la quantité d’ordures qui est enfouie sans être revalorisée.

Pour en savoir plus sur les matières acceptées et refusées dans l’organibac, comment éviter les odeurs, les vers blancs et éloigner les petits animaux, visitez monorganibac.ca.