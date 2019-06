Le CN récompense ses employés et retraités engagés dans leur communauté

Dans le cadre de son 100e anniversaire, le Canadien National (CN) annonce la mise sur pied d'un nouveau programme favorisant l'engagement communautaire de son personnel.

En effet, ce nouveau programme encouragera les employés et les retraités du CN, leur famille, ainsi que nos clients et nos partenaires à donner du temps à un organisme de leur choix qui a un impact direct et réel dans leur collectivité. Celui-ci s’ajoutera au programme actuel de dons pour bénévolat Cheminots du CN dans la collectivité qui verse jusqu’à 1 000 $ à des organismes au nom de chaque membre du personnel actif ou retraité faisant du bénévolat.

Dorénavant, cette initiative aura lieu tous les 6 juin dans le cadre du Jour du CN dans la collectivité, qui soulignera non seulement l’anniversaire de la Compagnie, mais témoignera surtout de la détermination du CN à avoir une incidence positive dans chaque collectivité où vivent et travaillent les membres de son personnel actif et retraité.

« Notre histoire est intimement liée au développement économique et social du Canada et maintenant de l’Amérique du Nord », a affirmé Robert Pace, président du Conseil d’administration du CN. « Je suis ravi de constater que le CN continue à déployer des efforts pour jouer un rôle aussi important et positif au sein de nos collectivités en plaçant toujours la sécurité au cœur même de ses valeurs. C’est formidable de voir tout ce que notre personnel, actuel ou retraité, a accompli au cours des 100 dernières années, et ce qu’il continuera de faire pour poursuivre sur cette lancée d’innovation dans l’avenir », conclut M. Pace.

Pour en savoir plus sur les conditions d'admissibilité, visitez cn.ca/engagement-responsable.