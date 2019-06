Plus de 25 000$ amassés pour la lutte à l'exploitation sexuelle

Le concert-bénéfice organisé par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), en collaboration avec l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et la Ville de Longueuil, a permis d’amasser plus de 25 000 $, qui sera remise à trois organismes venant en aide aux victimes d’exploitation sexuelle sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Sous la direction du chef et compositeur en résidence de l’OSDL, Maestro Airat Ichmouratov, ce concert mettait à profit les talents musicaux et vocaux des policiers du SPAL et de représentants d’organismes communautaires, qui étaient accompagnés pour l’occasion par les musiciens professionnels de l’OSDL.

C’est d’ailleurs devant une salle comble, que s’est déroulé ce spectacle unique en son genre, auquel participait notamment l'auteur-compositeur et interprète Patrice Michaud. « Cette belle soirée nous permet concrètement de venir en aide aux organismes qui soutiennent les victimes d’exploitation sexuelle sur le territoire de l’agglomération de Longueuil », a déclaré la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent. « Voir tous ces gens réunis envoie un message fort quant à notre volonté de lutter tous ensemble contre l’exploitation sexuelle », a-t-elle poursuivi.

« J’étais particulièrement ému de voir des policiers du SPAL se joindre aux musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil le temps d’un spectacle hautement symbolique. Notre souhaitions ce soir exprimer notre soutien aux victimes afin qu’elles sachent que nous pensons à elles et que nous sommes là pour les soutenir de diverses façons avec nos partenaires », a expliqué le directeur du SPAL, Fady Dagher.

« Nous avons eu droit ce soir à une prestation remarquable, qui restera à jamais imprégnée dans la mémoire de ceux et celles qui ont eu la chance d’accompagner sur scène les musiciens de notre orchestre, et ce, pour une bonne cause », a ajouté Jean-Marc-Léveillé, président du conseil d’administration de l’OSDL.

Porte-parole de l’événement, la comédienne Ludivine Reding s’est quant à elle dite ravie que le concert-bénéfice ait pu sensibiliser le public à cette problématique qui touche un grand nombre de jeunes femmes dans la grande région de Montréal. « Nous posons un beau geste ce soir, qui aura des répercussions dans la vie de celles qui tentent de s’en sortir, j’en suis convaincue », a précisé Mme Reding.

Ce concert-bénéfice a été rendu possible grâce à l’aide financière de SSQ Assurance comme Grand partenaire, de Desjardins comme Partenaire, ainsi que de nombreux généreux donateurs. L’entièreté des produits de la vente des billets sera redistribuée à trois organismes qui luttent quotidiennement contre l’exploitation sexuelle sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, soit Le 2159, la Maison Kekpart et Macadam Sud.