92 000 $ amassés pour les enfants atteints de cancer en Montérégie

La Ville de Sainte-Catherine et Leucan Montérégie sont heureux d’annoncer que la somme de 92 000 $ a été amassée à Courez pour Leucan à la Course des 7, le 8 juin 2019. Fruit d’une association entre les deux organismes, cet événement sportif des plus rassembleurs a vu près de 1 300 participants franchir la ligne d’arrivée afin de contribuer au mieux-être des enfants atteints de cancer en Montérégie.

Qu’ils soient coureurs, donateurs ou partisans, les gens ont fait preuve d’une grande générosité pour soutenir Leucan Montérégie. Jocelyne Bates, la mairesse de la Ville de Sainte-Catherine, ajoute que « la mobilisation et l’engagement des citoyens de Sainte-Catherine et des environs représentent l’une des fiertés de notre collectivité. C’est inspirant de voir les gens unir leurs forces autour de cette cause importante : la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. »

Les dons amassés permettront notamment d’offrir un appui financier aux enfants atteints de cancer et à leur famille ainsi qu’à les soutenir et à les accompagner. La collecte permettra aussi d’investir dans la recherche en oncologie pédiatrique et même d’informer et de sensibiliser le public. Stefany Brulier, chargée de projets en développement philanthropique chez Leucan Montérégie, affirme qu’« un bel effort de sensibilisation autour du cancer pédiatrique a été effectué cette année avec l’union de la Ville de Sainte-Catherine et de Leucan. C’est grâce à l’engagement de chacun des participants que nous pouvons bâtir un meilleur avenir pour les enfants atteints de cancer.» La Ville et Leucan Montérégie tenaient à souligner les collectes de dons de Mario Marchand et de l’équipe Procom, qui ont amassé respectivement 1 630 $ et 7 026 $.

Peu après la course, dans le cadre des festivités, une quinzaine de courageux ont pris part au Défi têtes rasées Leucan, présidé par Ciment McInnis. Leur geste a permis de collecter la somme de 23 000 $.

Nos coureurs champions de 2019

Les participants de tout âge se sont livrés à des parcours chronométrés allant de 3,3 à 21,2 km ainsi qu’à plusieurs défis non chronométrés, dont une course à obstacles pour enfants et adultes.

Les coureurs ayant fait le meilleur temps ont été récompensés par une médaille. Cette année, les organisateurs de la course ont pris un virage écologique en remettant aux athlètes des médailles en bois avec une cordelette faite de matières recyclées. La Ville de Sainte-Catherine et Leucan Montérégie sont fiers de souligner la performance de 21 coureurs :

3,3 km Femmes : Jade Levesque Laurence Vallée Malak Gaougaou Hommes : Maxim Laganière Najd Grech Kevin Gomez-Delgado 7 km Femmes : Annie Tremblay Amélie Breard Heidi Fortin Hommes : Salah Chtioui David Laroche Samuel Cayer 14 km Femmes : Nathalie Meunier Catherine Nolin-Morin Catherine Tremblay Hommes : Jean-Maxime Caron Henady Isakau Marc-André Desrochers 21,2 km Femmes : Virginie Dufresne Jacynthe Chretien Carole Jouy Hommes : Jonathan Clements Felix-Antoine Rivard Patrick Beaulieu

Des activités bien agencées

La Course des 7 et Ma Ville en Fête, une grande fête familiale, se sont déroulées simultanément. La combinaison des deux événements a été un réel succès! Du matin au soir, 8 000 personnes ont pu se promener sur un site vibrant d’activités pour tous.

Pour les festivités de Ma Ville en Fête, présentée par Desjardins, le parc Fleur-de-Lys s’est transformé en une véritable attraction. Les festivaliers ont pu notamment profiter d’expositions, de jeux gonflables et d’animations.

La Ville de Sainte-Catherine invitait les passants à participer à la démarche de consultation publique pour la création de sa première politique de développement durable, Empreinte d’avenir, l’héritage de demain. Une centaine de personnes ont inscrit, sur une large bannière, leurs idées d’actions en lien avec le développement environnemental, économique, social et culturel. Ces derniers ont parcouru le site dans le cadre d’un rallye des commerces ayant pour but de valoriser l’économie locale. En l’honneur de la politique de développement durable, une vingtaine de trousses de produits économiseurs d’eau et un baril récupérateur de pluie ont été tirés parmi les participants.

En soirée, Sainte-Catherine était heureuse d’accueillir le Derik Bross Band, un groupe country originaire de la municipalité. Par la suite, Ludovick Bourgeois, Jonas Tomalty et Yvan Pedneault ont fait danser la foule avec le spectacle Route 66 : le top 25 des tounes de char. Des feux d’artifice ont illuminé le ciel de Sainte-Catherine sonnant ainsi la cloche de fin de l’événement.